Fuerza Latina - Leticia Gallardo: vientos de cambio, vientos floridos

"¿Por qué no dejas la música? Dedícate a otra cosa” le decía su mamá. Leticia Gallardo ya no era la niña que tocaba en una banda de música tradicional integrada solo por hombres. Como adolescente la veían de otra manera. Pero a ella no le importó el qué dirán. Decidió dedicarse a la música y fundó la primera banda femenil del estado de Oaxaca, México: Mujeres del Viento Florido.