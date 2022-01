Fuerza Latina - La criminóloga detrás de las mentes más perversas en América Latina

El fenómeno criminológico de las muertas de Juárez despertó en Mónica Ramírez Cano un interés por adentrarse en "las mentes perversas” de quienes cometen crímenes seriales o de narcotraficantes como ‘El Chapo’ Guzmán y Dámaso López ‘El Licenciado’. Mónica ha dedicado su vida y parte de su salud a comprender cómo se dan estos fenómenos. Los asesinos seriales, psicópatas y narcotraficantes tienen distintos motivos y formas de operar. Según Mónica, "no todos los narcos son psicópatas” y a diferencia de Pablo Escobar, ‘El Chapo’ no es un psicópata si no que más bien "se ve a sí mismo como un empresario” que gestiona recursos y territorios, y eso "es lo que le permite auto justificarse.” Estos casos como con la asesina serial Juana Barraza Samperio ‘La mataviejitas’ la han convertido en una de las criminólogas más reconocidas de América Latina. Ya que Mónica Ramírez Cano ha sido capaz de vincularse con la parte humana de estos criminales, sin olvidar quiénes son.