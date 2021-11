Fuerza Latina - Esterilizaciones forzadas en Perú: la historia no contada

"Me solidarizo con sus luchas y con ustedes” les dijo Pedro Castillo en junio de 2021 cuando aún no era presidente de Perú. María Esther Mogollón, vocera de AMPAEF, recuerda las palabras del entonces candidato presidencial: "Yo no les daré la espalda”. ¿Recibirán las víctimas de esterilización forzada una disculpa oficial del Estado peruano? Después de veinticinco años y poco antes de que la Justicia del país andino decidiera si abrir el proceso o archivarlo, el equipo de Fuerza Latina habla con un grupo de mujeres que fueron sometidas bajo engaño a intervenciones quirúrgicas para impedir que volvieran a quedar embarazadas. La falta de solidaridad y la creciente radicalización que genera el caso de las víctimas de esterilizaciones forzadas deja en evidencia el racismo que hay en el país, señala María Esther Mogollón y subraya la importancia de construir la memoria histórica desde las víctimas: "Es una historia no contada, todavía” dice con esperanza.