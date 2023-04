Fuerza Latina - Cynthia Martínez: ayudar a través del arte

Música, artes plásticas, teatro, cine: la Casa Snowapple Mx es un espacio muy particular en el barrio de Coyoacán, en Ciudad de México. Entre otras cosas, residencia para artistas ya reconocidos o emergentes, principalmente mujeres. Pero es también un refugio donde ofrecen sanación por medio del arte a madres con hijas víctimas de desaparición o feminicidio. La multinstrumentista Cynthia Martínez habla en Fuerza Latina de su propio andar por un camino del arte diversificado, entrelazado con su necesidad de ayudar. "Siempre he sido una persona muy empática. Me duele ver el sufrimiento, niños en la calle y personas adultas”. Como integrante de la banda Snowapple, de Ámsterdam, dice sentirse como un pilar que conecta mundos y que trae herramientas al sitio donde se necesitan. Conecta el Viejo Mundo con el Nuevo; los Países Bajos con México. Cynthia Martínez ayuda a difundir la cultura y, por medio del arte, a sanar la vida de mujeres que han sufrido experiencias dolorosas.