Fuerza Latina - Aleida Tiller: "Las mujeres wuayúu podemos generar cambios”

Olvidada por los gobiernos de turno, la comunidad wayúu ha protagonizado una lucha histórica para acceder al agua potable. Ya sea por la mala administración, la falta de mantenimiento de la infraestructura o la corrupción, hoy en día solo unas cinco mil personas de las más de 500.000 que habitan en La Guajira tienen acceso al agua potable. Antes contaban con fuentes hídricas propias, dice la líder wayúu Aleida Tiller, pero el agua no era potable y había muchas enfermedades. Desde que se habilitaron las pilas de agua, que ella misma administra en el marco del proyecto Guajira Azul, las mujeres de su comunidad le dicen que ahora el arroz que cocinan ya no tiene color amarillo sino blanco. Y que ya no tienen que ir a comprar agua para hacer la comida de sus bebés. Esto la alienta a seguir adelante en una sociedad machista como la wuayúu. "Con nuestras acciones cotidianas las mujeres wuayúu también estamos generando cambios positivos para transformar este mundo que tanto lo necesita”.