Fuerza Latina - Albertina Carri: la cineasta audaz, imprevisible, fascinante

"Me mataron a mi madre y a mi padre. Los secuestraron en mi cara cuando yo tenía cuatro años”, dice la artista Albertina Carri. En sus obras, la cineasta argentina ha explorado temas relacionados con la violencia, no solo la de sus vivencias de niña, sino las de índole social, como los abusos a los que se ha sometido históricamente a la mujer, el derecho al aborto, etc. Una selección de secuencias de algunas de sus obras ilustra la charla: No quiero volver a casa (2002), Los Rubios (2003), Urgente (2007), La Rabia (2008), Barbie también puede eStar triste, Cuatrero (2016), Las Hijas del Fuego (2018). En cada una, Albertina Carri emplea géneros y recursos técnicos variados: el documental, de una manera muy creativa, empleando secuencias del making off, el cortometraje, la animación, sin dejar de lado los géneros pornográfico y melodramático.