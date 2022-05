Fuera de Mariupol - El viaje de Michaylo por la guerra

Pero este empresario ucraniano regresa una y otra vez: cruzando las líneas del frente, pasando por los puestos de control, siempre bajo el fuego enemigo.

Es un héroe para todas las personas que ha sacado de la asediada Mariúpol; pero, sencillamente, no podría haber hecho otra cosa, dice él mismo. Michaylo Purishev estaba en Kiev al principio de la guerra, pero el club con el que se ganaba la vida hasta entonces está en Mariúpol. Un lugar para festejar, bailar y olvidarse de la vida cotidiana, con más de una docena de empleados. Michaylo quiere salvarlos al menos ellos y a sus familias del ataque ruso así que se pone en marcha en un minibús rojo que compró especialmente para ello. Ha conducido de Kiev a Mariúpol seis veces en las últimas semanas, cada vez llevando alimentos y medicinas a la ciudad asediada y sacando a la gente hacia Kiev. Ha visto lo inimaginable. Hasta ahora, no sabía lo que era amar un país. Ahora lo sabe, dice, y quiere seguir luchando por una Ucrania libre. Ya ha planeado su próximo viaje. Un reportaje de Mathias Bölinger.

