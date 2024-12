Fuego amigo derriba un caza estadounidense en el Mar Rojo

Los rebeldes hutíes chiíes del Yemen se jactaron este domingo (22.12.2024) de haber "frustrado con éxito" un ataque de la coalición aliada contra sus posiciones que acabaron con el derribo de un caza estadounidense por 'fuego amigo' y que los insurgentes consideraron consecuencia de sus operaciones con misiles y drones que los "confundieron". Es el incidente más grave sufrido por las tropas estadounidenses en más de un año de enfrentamientos contra los rebeldes hutíes de Yemen.

"Las fuerzas armadas (hutíes) han frustrado con éxito un ataque estadounidense-británico contra nuestro país", dijo en una intervención el portavoz militar de los rebeldes, Yahya Sarea, quien afirmó que en esta operación lanzaron ocho misiles de crucero y 17 drones. Según Sarea, esta acción militar "confundió" a las tropas de Estados Unidos y Reino Unido, que derribaron por error uno de sus cazas sobre el mar Rojo, lo que obligó a los dos pilotos a eyectarse. Fueron rescatados con vida.

"El crucero de misiles dirigidos USS Gettysburg, que forma parte del grupo de ataque del Portaaviones USS Harry S. Truman, disparó por error y alcanzó al F/A-18", dijo el Comando Central del Ejército de Estados Unidos en un comunicado. El sábado por la noche y la madrugada del domingo, aviones de guerra estadounidenses llevaron a cabo ataques aéreos que sacudieron Saná, la capital de Yemen, después de que un misil hutí impactara en Tel Aviv. Los hutíes reiteraron que continuarán sus ataques con misiles y drones contra intereses israelíes en represalia por la guerra de Israel en Gaza, pese a los bombardeos aéreos estadounidenses del sábado contra instalaciones militares de los insurgentes en Saná.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este domingo en un videomensaje que su país atacará con "fuerza" a los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán y que lanzan misiles contra territorio israelí, y dijo que para ello cuenta con el apoyo de otros países. "Así como actuamos con fuerza contra los brazos terroristas del eje del mal de Irán (en referencia al grupo palestino Hamás y al libanés Hizbulá), así actuaremos contra los hutíes. Sólo que, en este caso, no estamos actuando solos", afirmó el primer ministro.

El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, por su parte, ha dicho en un discurso en público que Irán "no tiene" fuerzas aliadas en Medio Oriente y "no las necesita". Sus declaraciones llegan dos semanas después de la caída en Siria de un aliado de larga data, el derrocado presidente Bashar al Asad. Entre el "eje de la resistencia" de Teherán, se cuentan también Hezbolá, Hamás, las milicias chiitas en Irak y los rebeldes hutíes de Yemen. Los aliados luchan por sus propias convicciones, "no por encargo para Irán", subrayó.

lgc (efe, ap, afp)