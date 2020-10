¿Fue Gorbachov el perdedor de la reunificación alemana?

Apreciado en Occidente, impopular en su propio país. El legado político del último jefe de Estado soviético, Mijaíl Gorbachov, es una fuente constante de críticas en Rusia. La reunificación alemana, acordada el 12 de septiembre de 1990 a través del llamado Tratado Dos más Cuatro, no es una excepción. Las principales críticas: el entonces jefe del Kremlin exigió muy poco dinero al gobierno alemán a cambio por su aprobación, y no impidió la expansión de la OTAN.

Gorbachov podría haber establecido "al menos condiciones" para el ingreso en la OTAN de la Alemania unida, escribió el experto en política exterior y senador Alexei Pushkov, en julio de 2020, en la plataforma de mensajes Telegram. Él y los demás no critican la reunificación alemana en sí, sino el manejo que hizo Gorbachov de esta. El presidente Vladimir Putin también habló en una entrevista en 2017 de un "error de Gorbachov". Según Putin, Gorbachov debería haber exigido garantías vinculantes a la OTAN durante las negociaciones sobre Alemania. Gorbachov rechazó las críticas.

Cómo Gorbachov dio luz verde a Kohl

El "Tratado Dos más Cuatro" fue firmado en Moscú por los ministros de Asuntos Exteriores de la RFA y la RDA, y las cuatro potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial: la URSS, EE. UU., Gran Bretaña y Francia. El documento de siete páginas "sobre el acuerdo final relativo a Alemania" puso fin a la división de Alemania después de más de 40 años. Se definieron las fronteras, se devolvió la plena soberanía y se aclararon las cuestiones de seguridad, incluyendo la pertenencia a la OTAN, la reducción de las Fuerzas Armadas -de alrededor de medio millón solo en la RFA, a 370.000 en la Alemania unida- y la retirada del Ejército soviético de la entonces RDA. Las negociaciones tuvieron lugar entre mayo y septiembre de 1990, y las conversaciones preliminares tuvieron lugar poco después de la caída del Muro.

La firma del Tratado Dos más Cuatro el 12 de septiembre de 1990 en Moscú

No se conoce ninguna lista con todos los temas con la que Gorbachov negoció sobre Alemania. Esto dificulta el análisis de sus "errores". Gorbachov no creía en una unificación rápida y criticó el programa de 10 puntos de Helmut Kohl, con el que el entonces canciller fijó el rumbo, a finales de noviembre de 1989.

Pero, ya a finales de enero de 1990 la evaluación en Moscú cambió. Después de una reunión dentro del círculo de poder, se declaró que la unidad alemana era "inevitable", según escribió Gorbachov en sus memorias. Entre otras cosas, se había decidido iniciar conversaciones entre las cuatro potencias victoriosas y ambos Estados alemanes, y considerar la retirada de las tropas soviéticas.

El gran avance se produjo durante una conversación con Kohl en Moscú, el 10 de febrero de 1990. "Tuvimos la aprobación de Gorbachov del proceso dos más cuatro y, sobre todo, su luz verde para regular los aspectos internos de la unidad alemana", escribió Kohl en su diario. Convenció a Gorbachov de que no eran las potencias vencedoras sino los estados alemanes los que debían determinar su futuro, de ahí la fórmula Dos más Cuatro.

Retirada de tropas solo para el ejército soviético

Uno de los puntos particularmente controvertidos fue el de la pertenencia a la OTAN de la Alemania unida. Moscú inicialmente abogó por un estatus neutral, mientras que los gobiernos de Alemania Occidental, en Bonn y Washington, estaban en contra. Al final, Gorbachov cedió. El Tratado Dos más Cuatro estipulaba finalmente que no se estacionarían tropas de la OTAN ni armas nucleares en el territorio de la RDA. La expansión de la OTAN en Europa del Este fue discutida de pasada, y diplomáticos occidentales señalaron que esto no sucedería. Sin embargo, eso no entró por escrito en el tratado.

Kohl y Gorbachov en julio de 1990 en la cumbre del Cáucaso

Los críticos de Gorbachov en Rusia opinan que él debería haber exigido la retirada de las tropas británicas y estadounidenses de una Alemania unida. Martin Aust, historiador de la Universidad de Bonn, se muestra escéptico. "Sospecho que esto no habría sido posible", dijo Aust a DW. "Ese habría significado el viejo modelo que Stalin ofreció en 1952: la unificación de Alemania como un estado neutral. Adenauer lo rechazó en ese entonces. El gobierno de Kohl probablemente lo habría rechazado también."

¿Pidió Gorbachov demasiado poco dinero?

La segunda crítica fundamental contra Gorbachov es de orden monetario. Moscú había recibido muy poco por su aprobación, dicen los críticos. La Unión Soviética estaba económicamente hundida. Bonn ayudó y envió alimentos. En el verano de 1990, Moscú recibió un préstamo de cinco mil millones de marcos alemanes. Poco antes de la firma del Tratado Dos más Cuatro, Kohl y Gorbachov volvieron a negociar otros pagos. El canciller sugirió diez mil millones, Gorbachov quería 15 o más. El 10 de septiembre de 1990, acordaron 12 mil millones para la retirada de las tropas soviéticas, más otros 3 mil millones en forma de créditos.

El Gobierno Federal estaba aparentemente dispuesto a poner una suma mayor sobre la mesa. "Si Gorbachov hubiera dicho en su momento [febrero de 1990, N. de la R.], ‘señor canciller, estoy de acuerdo, pero esto le costará a la República Federal de Alemania 50 u 80 mil millones', ¿hubiésemos podido decir no?", dijo Horst Teltschik, exasesor de Política Exterior de Kohl, en una entrevista con DW, en julio de 2010. Incluso en la Unión Soviética, el experto en Alemania y asesor de Gorbachov Valentin Falin creía que Moscú podría haber exigido hasta 100 mil millones.

