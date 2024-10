Fue aplazada la cumbre sobre Ucrania en Ramstein

Según anunció el Ejército estadounidense en Alemania este miércoles (9.10.2024), la reunión del grupo de contacto sobre Ucrania prevista en Ramstein para el sábado fue pospuesta. También el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quería viajar a Ramstein para la cumbre.

La reunión fue aplazada luego de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cancelara su visita a Alemania debido al huracán Milton.

También el presidente polaco, Andrzej Duda, anunció que no viajará a Ramstein. "El presidente polaco Andrzej Duda no viajará para una cumbre sobre Ucrania en Ramstein porque esta no se realizará según lo planeado, después de que el presidente estadounidense Joe Biden ha decidido no asistir", dijo a Reuters este miércoles el asesor de Duda Mieszko Pawlak. "La reunión ha sido pospuesta (...), pero por el momento no tenemos ninguna Información sobre cuándo se realizará", explicó.

Joe Biden también planeaba volar el sábado (12.10.2024) a la base estadounidense en Ramstein durante su visita a Alemania para reunirse allí con numerosos Jefes de Estado y de Gobierno. Pero el presidente estadounidense tuvo que cancelar su viaje a Alemania debido a la llegada del peligroso huracán Milton, en Estados Unidos.

El director de la Fundación Ciencia y Política (SWP), Stefan Mair, considera que el aplazamiento no es una señal de cambio en la política hacia Ucrania. "Estaba claro que Biden tenía que enviar una señal de que le importa la política interna, a tan poco tiempo de las elecciones estadounidenses”, indicó el experto a la agencia Reuters. "No veo esto como una degradación de la importancia de Ucrania. De todos modos no se esperaba ninguna nueva señal en Ramstein, sino una reafirmación de que se seguirá apoyando a Ucrania. Pero esta promesa sigue siendo firme".

CP (dpa, afpe)