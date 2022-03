Todas las actualizaciones en hora central europea (CET, por sus siglas en inglés).

12:47 | FT: Rusia y Ucrania analizan posible acuerdo de paz

Rusia abandonaría su objetivo de "desnazificación" de Ucrania y estaría dispuesta a permitir que el país ingrese en la Unión Europea (UE) si Kiev se mantiene no alineada militarmente, informa este martes el Financial Times (FT) respecto a los términos de una negociación para un alto el fuego. Este medio aseguró que cuatro personas informadas sobre las negociaciones sostienen que Kiev y Moscú están analizando un acuerdo de paz que prevé que Ucrania no ingrese en la OTAN, a cambio de obtener "garantías de seguridad". EFE



12:18 | Advierte Rusia que responderá a posible suministro de armas de la OTAN a Ucrania

El ministro ruso de Defensa, Serguéi Shoigú, advirtió hoy de que Rusia responderá si miembros de la OTAN suministraran aviones de combate y sistemas de defensa antiaérea a Ucrania para ayudarle a combatir a las tropas rusas. "Estamos vigilando las declaraciones de los líderes de países individuales de la OTAN sobre su intención de suministrar aviones y sistemas de defensa antiaérea a Ucrania", señaló el ministro.

"En caso de que lo hagan, responderemos adecuadamente", añadió. EFE



11:55 | La Cruz Roja no participará hoy en evacuaciones de civiles

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) anunció que no participará en las evacuaciones que el Gobierno de Ucrania ha dicho haber negociado con Rusia para hoy y que permitirían, entre otras, la salida de civiles de la castigada ciudad de Mariúpol. "En esta momento el CICR no está involucrado en una evacuación potencial", aseguró en Ginebra el portavoz de la organización humanitaria, Ewan Watson. EFE

11:33 | Kuleba aconseja a sus delegados no comer nada ante sospechas de envenenamiento

El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, aconsejó a la delegación de su país que participa en las negociaciones con Rusia en Turquía "no comer ni tocar nada", ante las sospechas de envenenamiento surgidas en anteriores encuentros. Los miembros de la delegación presentes en Estambul "no deben comer nada y lo mejor es que eviten tocar cualquier superficie", afirma el ministro, en declaraciones al portal Ukrania24. EFE



11:16 | Roman Abramóvich participa en las negociaciones ruso-ucranianas en Turquía

El magnate ruso Roman Abramóvich participa en Estambul en las negociaciones entre las delegaciones de Rusia y Ucrania para tratar de alcanzar un alto el fuego en la campaña militar rusa en el país vecino, informaron hoy los medios rusos. La cadena de televisión rusa Rossíya 24 mostró imágenes en las que se podía apreciar a Abramóvich llegando al Palacio de Dolmabahçe de Estambul, la sede las negociaciones, junto a la delegación rusa. EFE



10:12 | Ucrania reanuda evacuaciones de civiles

Ucrania anunció este martes la reanudación de las evacuaciones de civiles a través de tres corredores humanitarios, incluso desde la ciudad sitiada de Mariúpol, tras un día de suspensión por temor a las "provocaciones" rusas. "Se han autorizado tres corredores humanitarios para hoy", dijo la vice primera ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, en un vídeo difundido en Telegram. AFP

10:06 | Reportan ataque ruso cerca de Odesa

Un ataque ruso alcanzó este martes la sede de la administración regional de Mikolaiv, ciudad cercana a Odesa que ha tenido un respiro de los bombardeos en los últimos días, informó el gobernador de esta región del sur de Ucrania en Facebook. AFP

9:32 | Erdogan pide "responsabilidad" y cese el fuego entre Rusia y Ucrania

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, instó hoy a los representantes de Kiev y Moscú, que retoman hoy en Estambul sus negociaciones, a actuar con "responsabilidad" y pactar un alto el fuego. "Con un sentido de responsabilidad estoy seguro de que pueden alcanzar un alto el fuego permanente", dijo Erdogan en un discurso dirigido a los delegados de ambas partes en la Oficina Presidencial del Palacio de Dolmabahçe de Estambul. EFE



9:24 | Rusia sigue siendo "amenaza significativa" para Kiev: Reino Unido

Las fuerzas de Ucrania siguen acometiendo contraataques localizados en el noreste de Kiev con "algún éxito" aunque Rusia sigue siendo una "amenaza significativa" para esa ciudad, según indica este martes el último parte de inteligencia militar del Reino Unido. En el informe de evaluación bélica diaria que publica en Twitter el Ministerio británico de Defensa se destaca hoy que "las fuerzas ucranianas han continuado llevando a cabo contraataques localizados en el noroeste de Kiev". EFE

9:10 | Rusia y Ucrania tienen "preocupaciones legítimas", dice Erdogan

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erodgan, aseguró que "ambas partes tienen preocupaciones legítimas", al recibir este martes en Estambul a las delegaciones de negociadores rusos y ucranianos, a quienes llamó a "poner fin a esta tragedia". AFP



9:02 | Rusia y Ucrania inician negociaciones en Turquía

Sendas delegaciones de Rusia y Ucrania han llegado este martes a la Oficina Presidencial del Palacio de Dolmabahçe de Estambul con la intención de reanudar a partir de las 07:30 GMT las negociaciones para buscar un compromiso que ponga fin al conflicto armado que les enfrenta. En medio de grandes medidas de seguridad, los delegados llegaron con una hora de antelación al lugar donde tienen previsto mantener estas conversaciones cara a cara durante dos días. EFE

8:28 | "Parálisis internacional" propició la guerra en Ucrania: AI

La trayectoria previa de "vergonzosa inacción" y de "parálisis" de los organismos internacionales frente a los conflictos pavimentó el camino para la invasión rusa de Ucrania, lamentó hoy Amnistía Internacional (AI), que reclamó una remodelación del orden global a la altura de los desafíos que enfrenta el mundo. "Francamente, el Consejo de Seguridad de la ONU debería llamarse el Consejo de Inseguridad de la ONU. Fracasó una y otra vez en actuar frente al golpe militar en Birmania (Myanmar), en la toma talibán de Afganistán, en el conflicto persistente en Siria", afirmó la secretaria general de AI, Agnès Callamard, en la presentación en Johannesburgo de su informe anual de los derechos humanos en 2021. EFE



8:17 | Fuerzs ucranianas retoman suburbio de Kiev

Las fuerzas ucranianas retomaron un suburbio clave de Kiev y hacían todo lo posible para conservar el control del asediado puerto de Mariúpol, mientras sus negociadores se disponían a reunirse cara a cara con sus contrapartes de Rusia el martes en Estambul. Las tropas "liberaron" la localidad suburbana de Irpin, un punto clave de acceso a Kiev, dijo el ministro ucraniano del Interior, Denys Monastyrsky. Sin embargo, periodistas de AFP presenciaron fuertes bombardeos en la zona y la huida de habitantes. AFP