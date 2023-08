Freddie Mercury era un apasionado de la pintura española

Las posesiones más preciadas del legendario cantante de Queen Freddie Mercury, entre ellas pinturas de Goya, Picasso, Miró y Dalí, serán expuestas a lo largo de este mes en la sede londinense de la casa Sotheby's, antes de ser subastadas en septiembre.

La exposición "Freddie Mercury. A World of his own" deja ver, por primera vez en la historia, todas las pertenencias que descansaban en la casa del carismático líder de Queen que, tras fallecer, pasaron a ser propiedad junto con la vivienda de su íntima amiga Mary Austin.

Sotheby's presume de acoger objetos tan icónicos como la corona y la capa que Mercury llevó en su tour "Magic" en la década de los 80 y también muestra al mundo su colección de ropa que tanto lo diferenció del resto de artistas.

La corona que usó Mercury en los años ocheta. Imagen: Lokman Vural Elibol/AA/picture alliance

"A Freddie le encantaban las pinturas catalanas y los artistas catalanes, los artistas españoles en general", dijo a EFE David Macdonald, el jefe de ventas a propietarios de la casa de subastas.

Explicó que también han recuperado unos grabados que Mercury tenía de Goya y puntualizó que "Freddie amaba a Goya por su narrativa".

Además ilustró con una anécdota la pasión de uno de las grandes voces de la historia del rock por el pintor aragonés: "Freddie quería comprar un cuadro de Goya, pero no le dejaban sacarlo del país. Así que se planteó comprarse una casa en España solo para alojar el cuadro. Pero su mánager no se lo permitió, dado que era una inversión demasiado grande".

Mercury también era un enamorado de la cultura japonesa y, como demuestra la exposición, contaba con una amplia colección de dibujos, jarrones y cuadros, así como una gran variedad de kimonos, alguno incluso vestido por él en conciertos.

La exposición, abierta al público y gratuita, estará disponible desde el 4 de agosto hasta el 5 de septiembre. Posteriormente, la subasta de las pertenencias de Mercury tendrá lugar los días 6,7 y 8 de septiembre.

ee (efe, Shoteby's)