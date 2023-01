Franz Beckenbauer no asistirá al funeral de Pelé

La leyenda alemana del fútbol Franz Beckenbauer no podrá viajar a Brasil para asistir a los funerales de su ex compañero Pelé. "Me encantaría, pero por desgracia mi salud no me permite un vuelo tan largo. Acompañaré de corazón a mi amigo en su último viaje", declaró Beckenbauer en una entrevista al diario Bild.

En el último tiempo, el alemán de 77 años y el brasileño, fallecido a los 82, tuvieron menos contacto "porque los dos estábamos enfermos", dijo Beckenbauer: "Pero una amistad así dura toda la vida", agregó.

Pelé siempre le llamaba "mi hermano blanco", recordaba Beckenbauer: "Y así era él, como un hermano. Incluso con completos desconocidos irradiaba calidez".



En 1977, Beckenbauer y Pelé jugaron juntos en el Cosmos de Nueva York, en Estados Unidos.

Pelé, que será enterrado este martes en la ciudad de Santos, falleció el pasado jueves en el hospital de Sao Paulo donde estaba ingresado desde hacía un mes por un fallo multiorgánico causado por el cáncer de colon que le fue diagnosticado en 2021. (bayerischer rundfunk)