Frank Sinatra para rescatar a Kaavan, el "elefante más solitario del mundo"

Kaavan era un pequeño elefante cuando Sri Lanka se lo regaló a Pakistán, en 1985. Treinta y cinco años después, es un paquidermo obeso, maltratado durante años, que ahora podrá por fin abandonar su zoológico paquistaní y ser trasladado a mejores condiciones, dijo este sábado (05.09.2020) el grupo de bienestar animal que ayudó con el caso.

Durante años, Kaavan fue sometido a una dieta de hasta 200 kilos de caña de azúcar al día. Privado de estímulos, el animal tiene un comportamiento "totalmente estereotipado", explica el veterinario jefe del equipo de rescate, Frank Goeritz, del grupo austriaco de defensa de los animales Four Paws (Cuatro Patas) International.

El elefante gira constantemente su cabeza y tronco durante horas, de un lado a otro. "Se aburre. Es innegable que necesita desafíos físicos y mentales", estima el veterinario, que ha curado elefantes en toda África.

El ícono de la música Cher compartió su alegría después de que un tribunal paquistaní ordenó la libertad del elefante solitario.

¿El truco para calmar a un elefante infeliz? Cantarle canciones de Frank Sinatra, según Goeritz, encargado de evaluar si Kaavan se puede trasladar de las malas condiciones de un zoológico en la capital de Pakistán a un santuario en Camboya.

Amir Khalil, un veterinario que ha trabajado en zonas de guerra para rescatar animales, se encuentra ahora en Islamabad con la organización de bienestar Four Paws para determinar si es seguro para Kaavan viajar después de que un tribunal de Pakistán dictaminó en mayo que todos los animales en el zoológico de Islamabad deben ser puestos en libertad o transferido a un mejor ambiente.

"My Way", de Frank Sinatra

"Cuando llegamos hace 10 días ... comencé a entrenarlo ya cantarle y él me acomodó para que tengamos una relación", dijo, agregando que eligió el hit de Sinatra "My Way".

Los defensores de los derechos de los animales han expresado su preocupación por las condiciones en el zoológico de Islamabad, donde decenas de animales, incluidos seis cachorros de león han muerto en los últimos cuatro años.

Ver el video 07:36 Compartir Tailandia: La protectora de elefantes Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3giMY Tailandia: La protectora de elefantes

La decisión judicial se produjo después de una campaña global de cuatro años, respaldada por la cantante estadounidense Cher. Hay planes en marcha para trasladar a Kaavan a Camboya si es posible. El elefante de 36 años ha pasado la mayor parte de su vida en un pequeño recinto con escaso refugio, y los últimos ocho años solo después de la muerte por gangrena en 2012 de su compañera elefante, Saheli, que llegó de Sri Lanka en 1990.

Pero incluso con Sinatra, no es tarea fácil mover un elefante miles de kilómetros. Un equipo de veterinarios durmió a Kaavan mediante flechas tranquilizantes, y tras un chequeo médico, el primero desde 2016, el animal será trasladado a la selva de Camboya.

Sin embargo, su futuro es un interrogante.

"En general está en buenas condiciones físicas, pero totalmente obeso", explicó el veterinario jefe del equipo de rescate, Frank Goeritz, del grupo austriaco de defensa de los animales Four Paws (Cuatro Patas) International. "Pesa demasiado y sus patas están en un estado horrible", añadió.

FEW (AFP, Reuters, AP)