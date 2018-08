Francisco sobre las acusaciones: "No diré una palabra"

El papa Francisco dijo el domingo (26.08.2018) que no iba a comentar las acusaciones de un ex alto funcionario del Vaticano en Washington, que aseguró que el sumo pontífice encubrió un caso de abuso en Estados Unidos. "Leí el comunicado esta mañana. Para decirlo abiertamente: deberían leer el comunicado cuidadosamente y sacar sus propias conclusiones", dijo el argentino Jorge Bergoglio sobre las acusaciones que hizo el arzobispo Carlo Maria Vigano.

"No diré una palabra sobre esto: creo que el comunicado habla por sí mismo y ustedes tienen la capacidad periodística necesaria para sacar conclusiones", señaló el Papa en una conferencia de prensa en su viaje de vuelta de Irlanda, donde dijo que los escándalos de abusos sexuales cometidos por miembros del clero son "una herida abierta" que tiene que ser tratada con acciones "firmes y decididas". Vigano aseguró en un escrito de once páginas que el papa sabía hace tiempo de las graves acusaciones contra el ex cardenal estadounidense Theodore McCarrick, quien renunció hace poco, y sin embargo lo protegió.

El escrito fue publicado, entre otros, por el diario conservador católico "National Catholic Register". Vigano fue nuncio en Washington entre 2011 y 2016 y es considerado un crítico del argentino. Francisco aceptó la renuncia a McCarrick en julio y además le ordenó arresto domiciliario. El religioso es acusado de abuso sexual a menores de edad. (dpa/EFE)

