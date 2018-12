Francisco carga en la Misa del Gallo contra la codicia humana

El Papa Francisco condenó el lunes (24.12.2018) la codicia humana y el consumismo, recordando a los cristianos durante la tradicional misa de Nochebuena que "el alimento de la vida no es la riqueza material sino el amor". "En nuestros días, para muchas personas, el significado de la vida se encuentra en poseer, en tener un exceso de objetos materiales", dijo el pontífice durante el servicio en la Basílica de San Pedro.

"Una codicia insaciable marca toda la historia humana, incluso hoy en día, cuando, paradójicamente, algunos cenan exuberantemente mientras que muchos se quedan sin el pan de cada día necesario para sobrevivir", agregó. El servicio de Nochebuena en San Pedro es una de las ceremonias más importantes de la liturgia católica, que celebra el nacimiento de Jesucristo. Francisco entró a la basílica justo antes de las 9:30 de la noche. Fue precedido por una procesión de cardenales vestidos con túnicas doradas. Antes de la misa, Francisco levantó una tela que cubría la figura de un niño Jesús, y diez niños de Italia, China, Panamá, Congo, Rumania y Japón depositaron flores junto al belén.

Si pensamos en el pesebre donde nació Jesús, "entendemos que el alimento de la vida no es riqueza material sino amor, no glotonería sino caridad, no ostentación sino simplicidad", dijo el Papa. En Navidad, "no debemos perder el equilibrio ni deslizarse hacia la mundanalidad y el consumismo", y deberíamos preguntarnos: "¿me parto el pan con los que no tienen nada?".

La Navidad marca el final de un año especialmente desafiante para Francis, en el que la crisis de abuso sexual de la Iglesia Católica se agravó y la capacidad del Papa para manejarlo se puso en duda. En un discurso a los funcionarios del Vaticano el viernes, el líder de los 1.300 millones de católicos del mundo renovó su promesa de atacar duramente a los sacerdotes depredadores. "A los que abusan de los menores les diría esto: conviértanse y entréguense a la justicia humana, y prepárense para la justicia divina", dijo Francisco.

Los compromisos navideños del Papa debían continuar el martes con el tradicional mensaje de mediodía Urbi et Orbi (a la ciudad y al mundo) desde el balcón central de la Basílica de San Pedro. El Urbi et Orbi, que también ofrece bendiciones y perdón por los pecados, se entrega en Pascua, Navidad y después de la elección de un nuevo Papa.

lgc (dpa/efe)

