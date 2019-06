Francia pide "garantías" sobre criptomoneda de Facebook

El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, dijo este martes (18.06.2019) que se necesitan "garantías" sobre el uso de las criptomonedas después de que Facebook lanzara su propia divisa digital.

Le Maire, cuyo gobierno se dispone a adoptar un impuesto a las grandes compañías digitales, dijo que el dinero digital no debe reemplazar a las monedas soberanas.

"Si Facebook quiere crear un instrumento para las transacciones, ¿por qué no? Pero en ningún caso debe convertirse en una moneda soberana", declaró Le Maire en una entrevista a la radio Europe 1, señalando que había que establecer un "límite".

"No puede y no debe convertirse en una moneda soberana, con todos los atributos de una moneda", como la capacidad de emitir deuda soberana y servir como moneda de reserva. "El aspecto de la soberanía debe permanecer en manos de los Estados y no de las empresas privadas que responden a intereses privados", añadió Le Maire. (afp)

