Francia no descarta confinamientos locales en situaciones "críticas" por COVID-19

Francia no descarta imponer nuevos confinamientos locales en caso de que presenten una situación "crítica", según aseguró este jueves (10.09.2020) el presidente del consejo científico que asesora al Gobierno, Jean-François Delfraissy.

"Sobre todo hay que evitar confinamientos locales, aunque no se excluye si la situación es crítica", dijo Delfraissy a la emisora "RTL".

Explicó que desde hace varias semanas el virus circula de nuevo con fuerza en el país y "de manera preocupante" en ciertas regiones, donde creen que la presión de admisión de pacientes con COVID-19 en los hospitales va a aumentar a principios o mediados de octubre.

"No reimplantar confinamiento general”

"El consejo científico y yo mismo estamos convencidos de que no hay que reimplantar un confinamiento general, los desafíos no son únicamente sanitarios, también económico y social, por lo que la decisión no será únicamente sanitaria", añadió.

En las últimas 24 horas, el país contabilizó 8.577 positivos, con lo que suman 47.294 en una semana, y 386 nuevos ingresos en hospitales. El número de pacientes ingresados asciende así a 5.003 en todo el país, siendo la primera vez que sube de la barrera de los 5.000 desde el mes pasado. (efe)