Francia: muere mujer en festejos de clasificación de Argelia

Megan Rapinoe le muestra la tarjeta roja a Trump

Silencio durante el himno

En un país donde el patriotismo se exacerba a niveles insólitos, el gesto de Rapinoe de no cantar el himno ni llevarse la mano al corazón es una señal de protesta. Ya en 2016 puso una rodilla en el piso durante el himno para criticar la violencia policial racista. También ha dicho que no canta el himno porque no respeta a Donald Trump: "No respeto a quien no respeta a los demás".