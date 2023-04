Francia limitará alza del precio de electricidad hasta 2025

Francia mantendrá hasta comienzos de 2025 parte del denominado "escudo de tarifas", una batería de medidas implementada para contener el precio de la electricidad y el gas y paliar la inflación, pese a la estrategia de aceleración del desendeudamiento que el Gobierno galo va a ejecutar hasta 2027.

"Vamos a tomarnos más tiempo para salir del escudo de la electricidad", dijo este viernes (21.04.2023) el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, en una entrevista en la cadena LCI. En concreto, el Gobierno francés se da un plazo de dos años, hasta "comienzos de 2025", porque "las tarifas aún siguen muy elevadas".

"Salir del escudo debe hacerse progresivamente para no inquietar a nuestros compatriotas", manifestó el ministro. No será el mismo caso para las medidas de congelación de las tarifas del gas para los particulares, ya que, según Le Maire, "ahora que los precios han vuelto a la situación de antes de la crisis, 50 euros el megavatio-hora, no hay razón para mantener un escudo".

La medidas sobre el gas, por tanto, sí concluirán este 2023. El llamado "escudo de tarifas", implementado a finales de 2021, fue una batería de medidas implementada por el Gobierno de Emmanuel Macron que sirvió para contener el ascenso de los precios de la electricidad y del gas y supuso el reembolso de una parte de los carburantes.

Su final fue una de las medidas anunciadas este jueves por el propio Le Maire al presentar un nuevo plan de estabilidad que buscará acelerar el desendeudamiento de aquí a 2027. (EFE)