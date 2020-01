Francia: ciudad prohíbe estufas en terrazas por cambio climático

Ocho maneras sencillas de ayudar al medioambiente en 2020

¡Hable!

Si aún no lo hace, este año puede sumar su voz al creciente movimiento por la acción climática. Y eso no significa salir a las calles a protestar: presione a sus representantes locales para que tomen medidas ante la crisis ambiental. Manténgase informado y hable con amigos, colegas y vecinos acerca de lo que podemos hacer para ayudar al planeta. No subestime el poder de la conversación.