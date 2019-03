Francia: "chalecos amarillos" suman 16 semanas de movilizaciones contra Macron

Los "chalecos amarillos" han vuelto a ocupar las calles francesas este sábado 2 de marzo, en la manifestación correspondiente a la semanan número 16 que se desarrolla de forma consecutiva, y que tiene como objetivo protestar contra el presidente Emmanuel Macron.

Los convocantes esperan que este sea el preludio de un incremento de las protestas, coincidiendo con la culminación del Debate Nacional convocado por el mandatario galo en respuesta a las protestas para impulsar reformas de las instituciones y el sistema republicano.

Sophie Tissier, coordinadora de la protesta en París, dijo a The Associated Press que "seguimos protestando todos los sábados porque Macron no responde en absoluto a las demandas de los chalecos amarillos. Queremos reconstruir nuestra democracia y cambiar el sistema político". "Macron es despectivo y ni siquiera trata de entender que hay personas que viven en total pobreza y que hay tantas desigualdades ", agregó.

Como ya es costumbre los sábados por la mañana, han sido clausuradas las estaciones de metro del centro de París y se ha desplegado un importante contingente policial precedido de advertencias del Gobierno de que no tolerarán actos de violencia.

También hay un importante despliegue policial en Lille y Lyon. Precisamente en Lille los "chalecos amarillos" han llamado a la población a nivel internacional a sumarse a las protestas. "La lucha es internacional", destaca la convocatoria de Facebook para esta ciudad con traducción a inglés y alemán. Mientras en Lyon se ha convocado la Marcha Negra, en la que los líderes de los "chalecos amarillos" han invitado a participar con vestimenta oscura como ""símbolo de luto" por la muerte del movimiento "si no actuamos juntos".

Las movilizaciones comenzaron en noviembre para protestar contra la subida de los impuestos al diésel y en diciembre alcanzaron su punto álgido con las protestas contra la represión de las manifestaciones hasta el punto que Macron anunció un paquete de medias económicas para mejorar las condiciones de vida de la clase media y trabajadora.

mn (Europa Press, ap)

