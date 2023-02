Francia: acuerdo UE-Mercosur es inviable si Latinomérica viola normas ambientales

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió este sábado (25.02.2023) que un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur "no es posible" si los latinoamericanos no respetan las normas medioambientales como los europeos.

"Cuando se imponen restricciones a nuestros productores, nosotros debemos imponérselas a la alimentación que importamos, algo que no se hace lo suficiente a nivel europeo", consideró Macron al margen de su visita a la gran feria nacional de la agricultura en París.

"Un acuerdo con los países latinoamericanos no es posible si no respetan los acuerdos de París (sobre el clima) como nosotros y si no respetan las mismas restricciones medioambientales y sanitarias que nosotros imponemos a nuestros productores", declaró

La UE y Mercosur cerraron un acuerdo comercial en 2019 tras más de 20 años de complejas negociaciones, pero no fue ratificado debido a la preocupación en Europa por la política medioambiental del expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

Los agricultores franceses, y los ganaderos en particular, temen la entrada en el mercado comunitario de productos agrícolas sudamericanos sujetos a estándares de producción menos exigentes que los de la UE.

El Mercosur está compuesto por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, todos importantes potencias agrícolas.

afp/efe /rr