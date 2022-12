Fran-Walter Steinmeier: "El país se fortalece ante los desafíos"

El presidente federal alemán, Frank-Walter Steinmeier, hace un llamamiento al pueblo de Alemania para que se mantenga unido y muestre confianza frente a los retos que plantea la guerra de Ucrania. "Si algo bueno ha tenido este año ha sido la experiencia de que, juntos, saldremos adelante en estos tiempos", afirma el jefe de Estado en su discurso de Navidad de este año, que se emite este domingo (25.12.2022) por la tarde, pero que fue adelantado a la prensa. "Y por eso mi deseo navideño es que esta confianza nos acompañe durante el nuevo año. Que fortalezcamos todo lo que nos une".

Menos esperanza tiene Steinmeier, sin embargo, en que el final de la guerra llegue rápido. Al mismo tiempo, instó a no se descuidar la lucha contra el cambio climático. "Sí, estos son tiempos difíciles. Tenemos el viento en contra", dijo Steinmeier. "Y, no obstante, la Navidad es el momento idóneo para mirar aquello que nos da confianza. Y lo hay".

"No hemos entrado en pánico"

Ucrania aguanta firme los embates rusos con gran valentía. Europa permanece unida. "Y nuestro país, una vez más, se fortalece ante el desafío. No hemos entrado en pánico, no nos hemos dejado dividir".

Para Steinmeier, el estado democrático suaviza las penalidades más duras y en las empresas se ha estado trabajando mucho para salir fortalecidos de la crisis. "Y todos ustedes han ayudado", dijo a la gente en Alemania. "Sé cuánto les está exigiendo a todos ustedes esta crisis, que muchos tienen que apretarse el cinturón. Pero lo que nadie ha podido quitarnos es la generosidad en el trato con los demás".

Steinmeier agradeció a la gente su compromiso y humanidad, que han ayudado a "hacerle la vida un poco más fácil a los demás". "Fuimos capaces de mucho más este año de lo que posiblemente pensábamos que éramos capaces", dijo el presidente federal. La gente actuó con valentía cuando se necesitaba ayuda y se defendieron unos a otros, sostuvo. "Estoy orgulloso de nuestro país, donde tantas personas echan una mano, no porque tengan que hacerlo, sino porque se sienten responsables de los demás y de la comunidad".

El núcleo de lo que caracteriza a Alemania y a sus ciudadanos, lo que siempre ha hecho fuerte al país, ha perdurado: "Somos creativos, laboriosos y solidarios. Y de eso podemos sacar fuerza y ​​esperanza para el nuevo año".

Paz en Ucrania: "todavía no palpable"

Sin embargo, desde el punto de vista del presidente federal, no se vislumbra un final rápido de la guerra de agresión rusa en Ucrania. Es cierto que el deseo más ardiente es que vuelva a reinar la paz. "Pero esta paz todavía no es palpable. Y debe ser una paz justa que no recompense la apropiación de tierras ni deje al pueblo de Ucrania en manos de la arbitrariedad y la violencia de sus ocupantes". Hasta que pueda llegar la paz, es un imperativo de la humanidad estar al lado de quienes son atacados, amenazados y oprimidos. "Con esto, también, estamos arrojando una luz de esperanza en la oscuridad de la injusticia".

Steinmeier advirtió que, a pesar de estas otras preocupaciones, no ha perdido ni un ápice de su urgencia la lucha contra el cambio climático. Esta nos necesita a todos. "Me gustaría que los mayores, aun a estas alturas de la vida, estén dispuestos a cambiar de nuevo. Y que los más jóvenes se involucren, que sean críticos, sin dañar la causa de la protección del clima poniéndose en contra de otros".

Se necesita tanto la ambición de los jóvenes como la experiencia de los mayores, dijo Steinmeier. "Porque todos tenemos un objetivo común: que la generación más joven no sea la 'Última Generación' [nombre de un grupo protagonista de radicales protestas climáticas], sino la primera generación de un mundo respetuoso con el clima".

