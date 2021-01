Fracasa el trasplante de cadera de una tigresa siberiana en Estados Unidos

Día internacional del tigre: el desafío de sobrevivir en libertad

Calentamiento global

El cambio climático no es el único problema que enfrenta este "gran gato", amenazado también por la caza furtiva, por ejemplo. No obstante, la amenaza es real: así, según un estudio reciente publicado en Science of the Total Environment, el aumento del nivel del mar en Sundarbans, un bosque de manglares de la India y Bangladesh, probablemente diezmará a la población local de tigres de Bengala.

Autor: Charli Shield