Fosas comunes de visones en Dinamarca "contaminarían las aguas subterráneas", advierten científicos

Las autoridades ambientales danesas están investigando si el visón en descomposición enterrado en pozos de tierra después de un sacrificio a nivel nacional puede contaminar las aguas subterráneas y las áreas naturales protegidas cercanas.

El Gobierno danés ordenó la eliminación de unos 17 millones de visones a principios de noviembre después de que cientos de granjas sufrieron brotes de coronavirus y las autoridades encontraron cepas mutadas del virus entre las personas.

Visones muertos resurgen de las fosas

Las autoridades enterraron parte de los visones en fosas en un área militar en el oeste de Dinamarca bajo dos metros de tierra. Ahora quieren desenterrarlos después de que algunos resurgieron de las fosas comunes, probablemente debido a los gases del proceso de descomposición que empujaron los visones fuera del suelo. Varios periódicos los han nombrado los "visones zombis".

Los medios daneses dijeron el jueves que el Parlamento iba a iniciar una investigación sobre el asunto, y una estación de radio local, Radio4, informó que un estudio para la agencia de protección ambiental había concluido que las aguas subterráneas en el área podrían estar ya contaminadas e instó a las autoridades a tomar medidas rápidas.

La agencia dijo esta semana que no esperaba que las conclusiones de una encuesta más amplia del impacto ambiental de los sitios de entierros masivos, que han sido colocados bajo vigilancia las 24 horas, estén listas antes del nuevo año.

El agua subterránea contaminada podría migrar a arroyos o lagos cercanos

"Es el agua subterránea justo debajo de las fosas la que está en peligro inminente de contaminarse", dijo a Reuters el jefe de departamento de la Agencia de Protección Ambiental, Per Schriver.

Schriver dijo que los visones no se colocaron sobre depósitos de agua potable y se ubicaron lejos de las instalaciones de abastecimiento de agua locales. Pero el agua subterránea contaminada podría migrar a arroyos o lagos cercanos, causando contaminación.

El estudio fue encargado por la agencia a fines de noviembre y fue preparado por el Servicio Geológico de Dinamarca y Groenlandia y la Universidad Técnica de Dinamarca.

Los macabros cementerios, vigilados las 24 horas del día para mantener alejados a personas y animales, han generado quejas de los residentes del área sobre posibles riesgos para la salud, pero las autoridades dicen que no hay riesgo de que las fosas faciliten la propagación del coronavirus.

