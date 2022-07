Fortuna de Carlos Slim alcanza nivel récord en el primer trimestre de 2022

Durante el primer trimestre de 2022 (1T22) la fortuna de Carlos Slim, aumentó 89.043 millones de pesos (más de US$ 4.366 millones), unos 247 millones de pesos (US$ 12,1 millones, aproximadamente) más cada día, con dicho incremento, la riqueza del empresario hiló cuatro trimestres consecutivos de avance, lapso en el que el valor de mercado de su fortuna aumentó 610.225 millones de pesos (más de US$ 29.922 millones), acumulación que no se había observado desde la creación del Índice Slim en 2011.

El incremento en los ingresos del magnate mexicano llevo su fortuna a un nivel récord de 1,88 billones de pesos (cerca de US$ 92.215 millones), así, después de tocar fondo en el 1T20, entró en un proceso de consolidación para iniciar su repunte en el 2T21 y de ahí perfilarse sin pausa hasta el cierre del primer trimestre de este año. Entre el 1T20 y 1T22 la fortuna de Slim aumentó 56%, unos 680.210 millones de pesos (más de US$ 33.364 millones), ello de acuerdo con el análisis que trimestralmente realiza la Unidad de Inteligencia y Estudios Especiales de El Economista.

La fortuna de Slim aumentó 56%

El resurgimiento en la fortuna de Slim se dio de la mano del brazo financiero de su conglomerado, que aportó 104.037 millones de pesos (US$ 5.103 millones, aproximadamente), Grupo Financiero Inbursa nunca había realizado una aportación de esta magnitud al valor de mercado a la riqueza del mexicano, dicha cifra alcanzó para mitigar la caída de 46.771 millones (US$ 2.294 millones) de pesos de AMX. En el reporte financiero de GFINBURSA destacaron ingresos por 13.360 millones de pesos (US$ 665,3 millones), 51% más que en el mismo trimestre de un año antes, mientras que en el resultado neto arrojó una utilidad por 5.729 millones de pesos (US$ 281 millones).

En el 1T22, el conjunto de empresas de Slim generó ingresos por 268.389 millones de pesos (US$ 13.164 millones), 6,9% más que en el mismo trimestre del 2021, mientras que la utilidad consolidada de sus empresas fue por 42.672 millones de pesos (US$ 2.063 millones), casi cuatro veces más que la de un año antes, este concepto fue impulsado por América Móvil, cuya utilidad reportada fue 17 veces mayor que la de 2021, en este punto vale recodar que el 23 de noviembre de 2021, se completó la venta de TracFone Wireless. De acuerdo con el reporte trimestral de AMX, sus estados financieros contabilizan dicha operación como discontinua, e incluyen la utilidad neta generada por la subsidiaria hasta la fecha de la venta.

jov (americaeconomía, ceoworld.biz)