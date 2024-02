¿Flamencos o aeropuerto? - Naturaleza amenazada de Albania

Pero, ¿a costa de uno de los últimos paraísos naturales de Europa?

Imagen: SWR

En Albania se construirá un gran aeropuerto internacional en las inmediaciones de un parque nacional. Según el Gobierno albanés, incrementará el turismo y creará puestos de trabajo. El aeropuerto previsto junto a un gran humedal virgen destruiría uno de los últimos paraísos naturales de Europa, advierte Zydjon Vorpsi, que trabaja para una organización ecologista albanesa.

Imagen: SWR

A él le preocupan especialmente las numerosas especies raras de aves que viven y se reproducen en la laguna de Narta, que él censa y cataloga periódicamente. Ya se trate de pelícanos, flamencos rosados o especies como el andarríos, todas ellas se verían amenazadas por el proyecto. Pero, aunque la laguna de Narta goza del estatus de conservación nacional e internacional, las obras ya están en marcha.

Imagen: SWR

Zydjon Vorpsi y la iniciativa PPNEA (Protección y Preservación del Medio Natural en Albania) sostienen que el proyecto de aeropuerto en la zona protegida de Viosa-Narta viola la propia legislación albanesa y también los acuerdos internacionales sobre protección de la biodiversidad, que el propio país ha ratificado. Han presentado una demanda contra el proyecto y cuentan con el apoyo de organizaciones conservacionistas extranjeras. ¿Pueden aún detener la construcción? Se trata de una carrera contrarreloj pues el aeropuerto debe estar terminado en 2025.

