Fiscal descarta procesar a Biden por retención de documentos

El fiscal especial Robert Hur concluyó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, retuvo intencionadamente documentos clasificados de su época como vicepresidente, pero decidió no presentar cargos contra el mandatario tras concluir la investigación. "No se justifican los cargos penales en este asunto", determina. El informe describe a Biden, de 81 años, como un "un anciano bien intencionado y con mala memoria".

"Nuestra investigación encontró pruebas de que el presidente Biden retuvo y divulgó intencionadamente materiales clasificados después de su vicepresidencia cuando era un ciudadano privado", expresó Hur en un informe publicado este jueves (08.02.2024). El fiscal, nombrado en enero de 2023 por el secretario de Justicia, Merrick Garland, afirma que sería "injustificado según nuestra consideración de los factores agravantes y atenuantes" y explicó que las pruebas "no establecen la culpabilidad" del presidente "más allá de toda duda razonable".

En respuesta a la publicación del informe, Biden hizo público un comunicado en el que se mostró satisfecho por no haber sido imputado, pero no hizo mención alguna a las alusiones que del fiscal sobre su memoria. "Me alegra ver que han llegado a la conclusión que siempre creí que llegarían: que no se presentarían cargos en este caso y que el asunto ya está cerrado", afirmó el presidente en el comunicado. Biden, que fue interrogado en octubre pasado sobre el caso, defendió que "colaboró completamente (con los fiscales), no puso obstáculos y no buscó demoras" en la investigación.

El líder republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, cargó contra el presidente. "Un hombre demasiado incapaz de rendir cuentas por la mala gestión de información clasificada ciertamente no es apto para el Despacho Oval", dijo Johnson, un aliado del probable rival de Biden en las elecciones de noviembre, Donald Trump.

