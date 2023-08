Fiscalía de Paraguay niega intento de amedrentar a la prensa

El Ministerio Público de Paraguay descartó este viernes (25.08.2023) que esa institución intente "amedrentar o violentar la libertad de prensa", después de que los diarios ABC Color y Última Hora denunciaran que fiscales solicitaron copias certificadas de artículos publicados en 2022 y las identidades de los autores, como parte de una investigación.

En declaraciones a la prensa, la fiscal adjunta de la Unidad Especializada en Derechos Humanos Nancy Salomón, encargada de los casos que afectan a periodistas, dijo haberse reunido con los fiscales Rodrigo Estigarribia, Daniela Benítez y Aldo Cantero, a cargo de la investigación y quienes remitieron los oficios.

"Manifestaron que de ninguna manera había ningún tipo de intención de amedrentamiento o violación de normas constitucionales", afirmó Salomón. La funcionaria aseguró que los fiscales indicaron que los oficios tienen como intención "la incorporación formal" de la información publicada en la denuncia.

Por su parte, en un comunicado a la opinión pública, los fiscales reafirmaron su compromiso con la Constitución y garantizaron que las diligencias "se sustentan en normas constitucionales y procesales, pues el ejercicio de la acción penal pública implica la obligación de solicitar información a cualquier entidad pública o privada".

"Reafirmamos que no se ha solicitado fuente, ni la revelación de fuente alguna", añadieron y argumentaron que "la finalidad de una investigación penal es obtener datos que puedan confirmar o negar hipótesis fácticas".

No obstante, admitieron que "eventualmente" también se puede, dentro de una investigación, "en el caso de que sea estrictamente necesario, convocar a personas que puedan esclarecer circunstancias que hayan llegado a su conocimiento o tengan relevancia penal".

"Se debe resaltar que los periodistas no pueden ser obligados a revelar su fuente; sin embargo, pueden aportar datos en el marco de una investigación penal abierta", matizaron, para después insistir en que "las diligencias realizadas no guardan relación con la interpretación de amedrentamiento, la cual no se ajusta a la realidad" de sus pretensiones.

