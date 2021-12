Firmeza de Baerbock en su primera misión como ministra de Exteriores

Annalena Baerbock es la flamante ministra de Exteriores de Alemania y la primera mujer que ocupa este cargo. Baerbock ha comenzado su mandato con un encuentro en París el jueves, 9 de diciembre de 2021, con el país vecino, Francia. En una comparecencia conjunta con su homólogo francés, Jean-Yves Le Drian, los jefes de la diplomacia de Francia y Alemania mostraron una posición de firmeza ante Rusia por el conflicto en el este de Ucrania.

Annalena Baerbock subrayó en París que ambos países quieren "una solución diplomática", pero que, al mismo tiempo "la integridad territorial y la soberanía de Ucrania no son negociables para nosotros". "Rusia pagaría un alto precio económico, pero también político" si hubiera nuevas "violaciones" de la soberanía de Ucrania, advirtió la ministra alemana.

Reunión en formato Normandía

En una línea paralela, Le Drian saludó la distensión que parece derivarse de la videoconferencia mantenida entre los presidentes estadounidense, Joe Biden, y ruso, Vladimir Putin, centrada en las especulaciones sobre la concentración de tropas rusas en la frontera con Ucrania, e insistió en que "hay que favorecer la desescalada". Pero, a continuación, puntualizó que eso hay que hacerlo "sin ingenuidad" y sobre la base de la unidad de los socios de la Unión Europea.

El ministro francés afirmó que la voluntad común de París y Berlín es organizar "en cuanto sea posible" una reunión ministerial en el llamado formato de Normandía (Rusia, Ucrania, Francia y Alemania) sobre la base de los acuerdos de Minsk, suscritos en 2014 para poner fin a la guerra en los territorios separatistas al este de Ucrania. Ucrania será uno de los asuntos que abordarán mañana en París el presidente francés, Emmanuel Macron, con Scholz en el que será su primer viaje al extranjero desde su nombramiento como canciller.

Relación especial entre Francia y Alemania

Más allá de esta cuestión, Le Drian y Baerbock reafirmaron la relación especial entre sus dos países, sobre la que el primero dijo que "no hay equivalente" y que es "esencial, por no decir vital, para nuestros dos pueblos". Su homóloga confirmó que "Alemania no tiene amigo más estrecho que Francia" e hizo hincapié en que el motor franco-alemán es fundamental para la Unión Europea.

Baerbock añadió que juntos van a trabajar para "una Europa fuerte y soberana", y que están de acuerdo en que el papel que la UE en la escena internacional no solo debe asentarse en la dimensión militar, sino también en la económica y tecnológica. Y puso como ejemplo el mecanismo de ajuste de carbono en las fronteras exteriores, que pretende establecer unas reglas a los productos que entran en el mercado único para que se tenga en cuenta en el precio si las emisiones generadas para su producción son superiores a las que fijan las reglas europeas. Un mecanismo que -según dijo Baerbock- Alemania espera que avance durante la presidencia francesa de la Unión Europea en el primer semestre de 2022.

Sobre la clasificación de las energías

Annalena Baerbock reconoció las diferencias con Francia en la determinación en el interior de la UE de la llamada taxonomía sobre las que se considerarán energías limpias, y que tendrán derecho a recibir subvenciones europeas.

Francia, que genera más del 70 por ciento de su electricidad con sus centrales atómicas, pretende que la energía nuclear pueda ser catalogada de energía limpia -porque no genera dióxido de carbono-, mientras Alemania, que ha decidido el cierre anticipado de sus reactores atómicos, se opone

