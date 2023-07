Festival Wacken 2023: más heavy metal que nunca

Para muchos aficionados, el Wacken Open Air Festival (WOA) ya comenzó: llegan incluso antes del comienzo oficial y montan sus campamentos. La pequeña ciudad de Wacken, en el estado de Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania, se llena de gente vestida de negro. Muchos de sus asistentes tienen un aspecto un tanto sombrío con sus largas melenas, tatuajes y piercings. Pero las apariencias engañan: se dice que los metalheads (como se conoce a los fans del metal) son las personas más pacíficas del mundo.

A pesar de que muchos arremeten contra el público del WOA por su música despiadada, brutales riffs de guitarra y voces endiabladas, sus fans se arremolinan frente al escenario en el mosh pit (una especie de círculo en el que unos chocan contra otros), donde la cerveza corre a litros. No obstante, pese al predominante color negro, el WOA tiene más "flower power" que el famoso festival de Woodstock de 1969, porque aquí la gente se ve como una gran familia que lo único que quiere es "soltarse la melena" tranquilamente durante unos días, en paz y entre ellos.

"Metalheads" disfrutan de la vibra metalera en el pueblo de Wacken Imagen: Frank Molter/dpa/picture alliance

Fascinación por el Wacken

Eso es probablemente lo que hace que Wacken sea tan único. Hay muchos festivales de metal en Europa, desde el Hellfest en Francia hasta el Download en Inglaterra y el Graspop en Bélgica. Algunos de ellos son más grandes y cuentan incluso con más bandas de primera categoría. Pero se dice que ninguno de estos festivales tiene ese espíritu único que hace que el WOA sea tan especial para los aficionados. Ni los altos precios, ni el cartel, ni el mal tiempo impiden a los fans viajar desde todos los continentes del mundo y celebrarlo juntos en su "campo sagrado".

"Más fuerte que el infierno": este año, por primera vez, está todo listo para un día más de festival. Ya el miércoles (02.08.23), la reina alemana del heavy metal Doro celebrará su 40 aniversario sobre los escenarios en un espectáculo de larga duración.

Pero ya hay música para los más impacientes desde el lunes en la noche: en el pueblo de Wacken, por ejemplo, las bandas tocan en el club Landgasthof, o LGH. Los recién llegados y las bandas de metal más pequeñas se muestran ahí. En el recinto del festival, a las afueras del pueblo, los fans también pueden asistir a conciertos en un escenario más pequeño llamado Welcome to the Jungle.

Poder femenino

Antes de que Doro rockee el gran escenario Louder como cabeza de cartel el miércoles en la noche, grupos con gran poder femenino tocarán ahí a partir del mediodía, entre ellos la banda alemana de metal sinfónico Beyond the Black con la cantante Jenny, o la banda femenina brasileña Nervosa. El WOA está considerado como el festival de metal con más actos femeninos.

También desde el miércoles las primeras bandas empezarán a enfrentarse entre sí en la llamada Metal Battle (batalla de metal), donde 30 candidatos de todo el mundo competirán por un puesto en el podio. Los músicos proceden del Caribe, Australia, Japón, Sudáfrica y Ucrania, entre otros lugares. La Metal Battle es especialmente importante para el fundador del festival, Thomas Jensen, según declaró en una entrevista a DW en 2019. "La Metal Battle muestra que el metal está en todas partes: en zonas de crisis, zonas de guerra. Si podemos ofrecer un escenario para eso, creemos que es genial ", cuenta.

Asalto al "infield”

El jueves abrirá el llamado "infield", es decir, el lugar situado frente a los dos escenarios principales Faster y Harder. Como es de costumbre, la zona es invadida por decenas de miles de fans que esperan con las manos en alto, mostrando el saludo de Wacken y gritando a viva voz el grito de guerra "¡Wackeeeeen!".

Por la noche, los fans pueden esperar a pesos pesados del metal como Hammerfall, Helloween, Kreator, así como a los veteranos de Uriah Heep.

El "crowdsurfing" es una práctica recurrente entre los asistentes al festival Imagen: picture alliance/dpa

Lord Of The Lost también estará presente

Las superbandas Megadeth e Iron Maiden tocarán el viernes en la noche. Y al final del día llega una banda que se dio a conocer gracias al Festival de Eurovisión (ESC) 2023. Se trata de los alemanes Lord Of The Lost (LOTL), que tras la derrota en el concurso musical, lo describieron como una gran experiencia para luego salir de gira con Iron Maiden.

Después de los monstruos rockeros finlandeses de Lordi (ganadores del ESC en 2006) y la banda de metal húngara AWS (participantes en 2018), LOTL tienen otra oportunidad de demostrar que el Festival de Eurovisión y el Wacken Open Air son dos mundos aparte.

El sábado, cuarto día del festival, actúan Heaven Shall Burn y Dropkick Murphys. También merece la pena ver y escuchar al grupo ucraniano Jinjer. La cantante Tatiana Shmailyuk es conocida más allá de las fronteras ucranianas y europeas por su impresionante estilo vocal.

Todavía no se ha anunciado ninguna actuación sorpresa. Pero los fans ya bromean sobre si Metallica vendrá por fin a Wacken este año, lo cual nunca ha sucedido.

La agrupación alemana Lord Of The Lost en el Festival de Eurovisión 2023 Imagen: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

Amplio programa

El grupo de artistas Wasteland Warriors celebrará su décimo aniversario en Wasteland, entre fuego y un mundo casi postapocalíptico. Como es habitual, en toda la zona del festival reinará el desenfreno gracias a la banda neerlandesa Blaas of Glory, que interpreta versiones de grandes éxitos del metal con la energía a tope que los caracteriza.

Los que quieran relajarse también pueden asistir a una de las muchas actividades y paneles que se ofrecen al margen del espectáculo musical o acudir al yoga del metal, que relaja el cuello y los hombros después del headbanging.

Y eso es exactamente lo que harán los metaleros en Wacken: agitar la melena, salir de fiesta, escuchar música y beber mucha cerveza. No en vano los fans del WOA dicen: "Nos vemos en el campo sagrado, llueva o haga sol”. (ee/rr)