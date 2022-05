Festival de Oberammergau

La 75 edición del Festival de Cannes

En su 75 edición, Cannes, en el sur de Francia, vuelve a convertirse en el centro del glamur del mundo del cine internacional. Euromaxx repasa momentos inolvidables con testigos de la época.







El mejor restaurante vegetariano del mundo

Liquen de árboles, malvas del bosque y tierra - estos son algunos de los ingredientes que el chef René Mathieu recoge en el bosque y luego transforma en alta cocina en su restaurante gourmet luxemburgués "La Destillerie".







¿Verdad o tópico?

Euromaxx examina con humor los prejuicios más comunes sobre los países europeos. Esta vez: Reino Unido. ¿Acaso los británicos beben té todo el tiempo? ¿Cómo flirtean? ¿Y su cocina es realmente tan pobre?







Los Alpes suizos en rosa y rojo

Zak van Biljon utiliza la fotografía infrarroja para sus imágenes de paisajes. En sus tomas, los árboles y las praderas aparecen con vivos colores. Esta es su manera de hacer visible la belleza de la naturaleza.







Horarios de emisión:



DW Español

SA 21.05.2022 – 01:30 UTC

SA 21.05.2022 – 06:03 UTC

SA 21.05.2022 – 11:30 UTC

SA 21.05.2022 – 14:30 UTC

SA 21.05.2022 – 20:30 UTC

DO 22.05.2022 – 03:30 UTC

DO 22.05.2022 – 08:30 UTC

DO 22.05.2022 – 16:30 UTC

LU 23.05.2022 – 12:03 UTC

MA 24.05.2022 – 15:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -5