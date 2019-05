Festival de Eurovisión: "Juegos Olímpicos Gay" en Tel Aviv

Estar ahí lo es todo. "Esto es como los Juegos Olímpicos Homosexuales”, se ríe una de las voluntarias que reparte mapas de Tel Aviv y el programa con todas las fiestas que se celebran en torno a Eurovisión. La mayoría de los fans que van llegando a la estación principal de trenes son hombres homosexuales provenientes de toda Europa, dice la mujer. Desde hace décadas, Eurovisión ofrece a las minorías una vitrina para celebrar los clichés homosexuales con trajes estridentes.

En un local de falafel, dos alemanes dicen convencidos: "Esto nos encanta”. Ambos disfrutan de un par de días de vacaciones en Israel para acudir al espectáculo. En casa, en Mannheim, generalmente se toman el tiempo para ver el concurso por televisión. En 1998, Israel provocó un quiebre para los fans de la comunidad LGTBI. Ese año ganó la diva israelí Dana International, una transexual. Después vino la drag queen barbuda Conchita Wurst. Pero los expertos en Eurovisión, y de esos hay varios ahora en Tel Aviv, aseguran que uno de los primeros ganadores de la competencia, Jean Claude Pascal, cantó en 1961 sobre el amor entre dos personas del mismo sexo.

Celebración sin fin

Incluso sin Eurovisión, Tel Aviv es un destino muy apreciado por la comunidad gay. La ciudad tiene una hermosa playa, muchos bares e historia, y se vende como un lugar que nunca descansa. La publicidad para Eurovisión tiene los colores del arcoíris de la comunidad LGBTI. "Para nosotros es una enorme oportunidad, estamos todos muy emocionados”, dice un joven israelí que vive con su esposo en Bélgica y que volvió a casa solo por la competencia musical.

Fiesta, arena y mar en Tel Aviv.

El columnista Anshel Pfeffer escribió en el diario Haaretz que Eurovisión es una oportunidad para que Israel se conecte más con Europa, ya que apenas tiene contacto con sus vecinos árabes. También se pregunta qué busca Israel en el concurso, donde participa desde 1973. "Israel no es un país europeo. No solo geográficamente, sino tampoco demográfica ni históricamente. La mayoría de los israelíes no tiene antepasados europeos. Eso se aplica para los judíos en Israel como a todos los israelíes en general”, explica.

"Acá nadie tiene miedo”

La política no juega ningún rol en estos días, donde los termómetros llegan hasta los 30 grados. Muchos han visto en las autopistas que llevan al aeropuerto los letreros instalados por los activistas propalestinos de "Rompiendo el silencio", exsoldados que quieren poner sobre la mesa un tema difícil: que millones de palestinos están atrapados en la Franja de Gaza y en la Cisjordania ocupada. El grupo, que en Alemania ha sido criticado duramente por el Bundestag, que lo acusa de antisemitismo, ha pedido un boicot contra Eurovisión y ha realizado pequeñas protestas. Sin éxito. Los 41 países que se registraron participarán en el concurso.

Hace 14 días volvió a escalar la violencia entre los palestinos y el Ejército de Israel. Cuatro israelíes murieron por los ataques con cohetes lanzados desde Gaza. Más de 25 palestinos murieron en los ataques de represalia del Ejército. Ahora hay cese de las hostilidades. "La seguridad está garantizada. Aquí nadie tiene miedo”, dice la guía turística estadounidense, y sonríe. "Eso forma parte de la vida cotidiana”, afirma. La policía tendrá sobre el terreno a unos 10 mil agentes en Tel Aviv para proteger a los visitantes y evitar atentados. Los controles son rigurosos.

Carteles llamando al boicot de la competencia, mezclando los rostros de la cantante Netta Barzilai y del premier israelí Benjamin Netanyahu,

Altos precios, poca política

La pareja de Mannheim no se preocupa. Claro que saben del conflicto con los palestinos, pero ellos están de vacaciones. "Lo más decepcionante son los precios, muy elevados”, se queja el israelí que vino de Bélgica. Las entradas para la final cuestan varios cientos de euros. A él le alcanzó para las semifinales. El resto lo verá junto a otras miles de personas en la playa, donde habrá una pantalla gigante. La Asociación de Hoteles de Israel reconoció que hay menos turistas de los esperados. Se calculaba que arribarían unos 15 mil, 6 mil más que los que realmente llegaron.

La palestina Albier Almasri discrepa con el lema de Eurovisión, "¡Atrévete a soñar!” Salvo pocas excepciones, su vida pasa en el encierro de Gaza, porque Israel bloqueó la frontera hace años, desde que Hamás gobierna la franja. Cientos de miles de palestinos no pueden ni soñar con viajar a ver el concurso. "Esta absoluta separación entre dos mundos no tiene razón de ser”, dijo a DW Matthias Schmale, de la ONU. La vida en Gaza, donde él trabaja como Director de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNWRA) "está marcada por la pobreza y el sufrimiento”, explica. Al mismo tiempo, en Tel Aviv se celebra una fiesta.

La política oficial israelí no juega rol alguno en Eurovisión. En Jerusalén, mucho más conservadora y silenciosa que Tel Aviv, hay otros problemas. El premier, Benjamin Netanyahu, busca formar un gobierno de coalición de derecha tras las recientes elecciones. Uno de sus posibles socios exige una acción más dura contra los atacantes de la Franja de Gaza.

La cara política del festival de Eurovisión No moleste a los vecinos El festival de este año, que se celebrará en la capital ucraniana, Kiev, marca un hito: es la primera vez que un país anfitrión impide el ingreso a un participante. Las fuerzas de seguridad ucranianas negaron la entrada a la rusa Yulia Samoylova, tras conocerse que la joven hizo una gira por Crimea, después de que Rusia la anexara. En respuesta, la TV estatal rusa no transmitirá el festival.

La cara política del festival de Eurovisión Lírica política Rusia y Ucrania ya vivieron su drama en el festival de 2016, cuando la representante ucraniana, Jamala, derrotó al ruso Sergei Lazarev. La canción "1944", sobre la deportación de los tártaros de Crimea llevada a cabo por Stalin, había resultado controvertida debido a la prohibición de mensajes explícitamente políticos en el certamen. De todos modos, Jamala ganó, y Rusia quedó tercera.

La cara política del festival de Eurovisión Contra los intolerantes El slogan de la versión 2017 de Eurovisión llama a "Celebrar la diversidad". Algo que ocurrió tres años antes, cuando ganó el festival de Copenhague la austriaca Conchita Wurst (cuyo nombre civil es Tom Neuwirth). Grupos radicales de Rusia, Bielorrusia y Azerbaiyán habían intentado infructosamente impedir que tomara parte en la competencia musical.

La cara política del festival de Eurovisión Protesta de Austria En 1969, Austria se negó a tomar parte en el festival que se celebró en Madrid. Actuó así en protesta contra el régimen de Franco, que se mantuvo en el poder durante 39 años en España, de 1936 a 1975.

La cara política del festival de Eurovisión Cantando a la libertad En 2001, Estonia se convirtió en la primera ex república soviética en ganar el festival de Eurovisión. "Nos liberamos del imperio soviético cantando", dijo el primer ministro estonio, Mart Laar, tras la victoria en Copenhague. "Ahora, cantando abriremos nuestro camino hacia Europa", agregó, refiriéndose a las negociaciones de adhesión a la Unión Europea.

La cara política del festival de Eurovisión Los idiomas belgas El lenguaje ha sido un factor fundamental en las crisis existenciales de Bélgica con respecto al festival de Eurovisión. Durante años, el país envió alternadamente una canción en francés y una en flamenco. En 2003, sin embargo, los belgas fueron salomónicos y presentaron la canción "Sanomi", que fue cantada en un lenguaje ficticio.

La cara política del festival de Eurovisión Armenia y Azerbaiyán En 2015 surgieron acusaciones de que Armenia utilizaba su presentación para exhortar al reconocimiento del genocidio armenio en las postrimerías del imperio otomano. La masacre de cerca de 1.500.000 personas todavía no es reconocida por Turquía ni por Azerbaiyán. Un año después, la representane armenia fue reprendida por portar una bandera de Nagorno-Karabaj.

La cara política del festival de Eurovisión Erdogan-visión Aludiendo a "disconformidad con las reglas", Turquía se rehusó a participar en 2013. Tras el triunfo de Conchita Wurst, en 2014, un portavoz del partido AKP, de Recep Tayyip Erdogan, indicó que el país no seguiría tomado parte en el festival. Turquía había participado en el certamen desde 1975 e íncluso ganó en 2004.



