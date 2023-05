Dos museos dedicados a los Beatles

Los cuatro jóvenes de Liverpool no sólo hicieron famoso en todo el mundo el acento único de la ciudad, sino que dejaron un legado musical que puede explorarse no en uno, sino en dos museos. El Beatles Story Museum y el Magical Beatles Museum tienen mucho que ofrecer a los fans. Para una velada musical inspirada en los "fab four", vaya al Cavern Club, donde solían tocar.