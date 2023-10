Polémica por aplazada entrega de premio a Adania Shibli

Una carta abierta publicada en la plataforma Arablit.org y firmada por más de 350 escritores, editores y editoriales ha planteado reproches a la asociación sin ánimo de lucro Litprom , que cuenta entre otros con el apoyo de la Feria del Libro de Fráncfort, por aplazar la entrega del premio LiBeraturpreis 2023 a la escritora palestina Adania Shibli. La nueva fecha está aún por definir, pero ya no tendrá lugar durante la Feria del Libro, el 20 de octubre, como estaba previsto inicialmente

"Se cierra el espacio para una voz palestina"

Suprimir actos culturales "no es lo correcto", afirmaron los autores de esta carta. "Recordamos la Feria del Libro de Fráncfort, que apoyó a los editores turcos, y el discurso pregrabado del presidente ucraniano Zelenski el año pasado". La Feria del Libro tiene la "responsabilidad de dar espacio a los escritores palestinos" y "no acallar sus pensamientos, sentimientos y reflexiones (...)", prosigue.

El aplazamiento es "escandaloso", dijo el filósofo esloveno Slavoj Zizek en la inauguración de la Feria del Libro. También ha sido cancelado un debate público con Shibli y su traductor Günther Orth.

"Uno de los propósitos de la literatura es promover el entendimiento y el diálogo entre culturas", afirma el editor británico de Shibli, Jacques Testard, de la editorial Fitzcarraldo. "En un momento en que hay tanta violencia y desgarro, la mayor feria del libro del mundo tiene el deber de defender las voces literarias de Palestina e Israel".

Shibli no participó en la decisión

La carta critica también la difusión de falsedades.

"Debido a la guerra en Israel", se decidió "junto con la autora" cancelar la ceremonia de entrega del premio prevista en la Feria del Libro de Fráncfort, se leía la web oficial de Litprom el 13 de octubre, algo que, según los firmantes de la carta, es falso: a Adania Shibli ni siquiera se le preguntó si estaba de acuerdo. La decisión sólo se le comunicó. Si la ceremonia hubiera tenido lugar, ella habría "aprovechado la oportunidad para reflexionar sobre el papel de la literatura en estos tiempos crueles y dolorosos", dijo la propia Shibli citada en la carta.

El periódico The New York Times se hizo eco de la declaración original de Litprom, difundiendo así el error. Al poco tiempo, la web de Litprom mencionaba el siguiente texto con algunas correcciones: "Debido a la guerra iniciada por Hamás, bajo la que sufren millones de personas en Israel y Palestina, el organizador Litprom e.V. ha decidido cancelar la ceremonia prevista de entrega del premio LiBeraturpreis en la Feria del Libro de Fráncfort", dice actualmente el sitio web de la asociación.

Los autores de la carta abierta citan una carta enviada por la editora estadounidense de Shibli, Barbara Epler, de la editorial New Directions, al New York Times, que indica: "A la luz del increíble sufrimiento que se siente actualmente en todos los bandos, no hace ningún bien a nadie difundir falsedades, especialmente sobre el autor de una novela sobre la Nakba que es tan históricamente verídica. Cancelar la ceremonia y tratar así de silenciar la voz de Adania Shibli - "a causa de la guerra en Israel"- es de cobardes. Pero decir que Shibli estuvo de acuerdo (en medio de todo el sufrimiento en Gaza) es aún peor".

Portada del libro de Adania Shibli, "Un detalle menor" ("Eine Nebensache", en alemán) Imagen: Berenberg Verlag/dpa/picture alliance

El premio sigue siendo válido

Según Litprom, el premio en sí -un galardón para autores del sur global cuyos libros se publican por primera vez en alemán- "nunca estuvo en cuestión", incluso a pesar de las críticas a la novela de Shibli, "Un detalle menor", a la que algunos críticos acusan de narrativa antisemita. "Litprom rechaza firmemente las acusaciones y difamaciones vertidas contra la autora y la novela en algunos medios por carecer de fundamento en cuanto al contenido", afirma.

Agrega que la novela de Shibli es una "obra de arte rigurosamente compuesta que habla del poder de las fronteras y de lo que los conflictos violentos hacen de las personas". El jurado del LiBeraturpreis ya había tomado su decisión muchos meses antes de que Hamás -clasificada como organización terrorista por Israel, Estados Unidos, Alemania y otros países -atacara Israel.

Nacida en 1974, la escritora Adania Shibli vive y trabaja en Alemaniay Jerusalén. En 2021 ocupó la cátedra Friedrich Dürrenmatt de Literatura Mundial en la Universidad de Berna. En 2022, "Un detalle menor" fue preseleccionada para el Premio Internacional de Literatura.

(aa/ers)