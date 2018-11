Feria de "Finanzas Verdes" en Fráncfort: cómo invertir dinero, pero éticamente

"Finanzas verdes" es un término de moda con el que incluso la industria financiera tradicional está tratando de ganar puntos. Pero pasará algún tiempo antes de que su modelo se transforme en negocios sostenibles y productos de inversión. Así de sobrio es el análisis de las perspectivas de un cambio en el sistema financiero al comienzo de la "Semana de la Feria de Finanzas", en Fráncfort del Meno.

Por quinta vez, expertos en política, negocios, ciencias y la sociedad civil discuten sobre cómo se puede lograr que el sistema bancario sea más sostenible y cuál es la responsabilidad de la sociedad.

El motor del cambio político en esta dirección es la Comisión de la Unión Europea en Bruselas, que a principios del verano publicó las primeras cuatro directrices sobre "Fair Finance” o Finanzas Justas. Actualmente se está discutiendo si las inversiones no sostenibles deben o no respaldarse con más capital propio, haciéndolas menos atractivas para los bancos que las inversiones verdes. La sostenibilidad no solo incluye productos de inversión amigables con el clima, sino también la protección de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción.

Sostenibilidad como concepto de vida

"La sostenibilidad es un concepto de vida que impregna todo el modelo de negocios, en todos sus aspectos, dice Rainer Lenz, director ejecutivo de la ONG Finance Watch en el evento inaugural de la Semana de la Feria de Finanzas. Y agrega que "no se trata solo de CO2, sino de diferencias salariales e inequidad".

Plaza de la "Deutsche Börse", la Bolsa Alemana en el centro de Fráncfort del Meno.

El foco está puesto especialmente en la estabilidad del sistema financiero, dice, por su parte, Sven Giegold, experto en temas financieros de la fracción del partido Los Verdes en el Parlamento Europeo. Al igual que en el ecosistema, también hay puntos de quiebre en el sistema financiero, como cuando los productos no sostenibles pierden rápidamente su valor. Para esto, los bancos deberían estar preparados para reaccionar oportunamente. De lo contrario, los riesgos podrían llegar a ser demasiado grandes y desestabilizar el sistema financiero.

Normas propias para inversiones sostenibles

Pero algunos bancos han progresado, afirma Kristina Jeromin, responsable de sostenibilidad en "Deutsche Börse", la bolsa alemana. Jeromin cita como ejemplo el BNP francés, que estableció sus propios estándares para bonos corporativos, porque aún no existen para inversiones sostenibles. "Todo comienza con la transparencia", apunta Jeromin. Esto es importante para la transformación gradual de un modelo de negocio. Muchos bancos alemanes aún tienen un largo camino por recorrer, incluso en lo referente a la gama de productos.

"Pero no hay que confiar ciegamente en todos los bancos que ofrecen productos sostenibles”, advierte Giegold. Aún se necesitan estándares sociales y ecológicos vinculantes en el control de empresas transnacionales, "estándares que tienen que ser exigidos por los ciudadanos a sus parlamentos”, concluye Giegold.

Más que solo protección del clima

La política alemana está especialmente concentrada en limitar la sostenibilidad a la protección del clima. Por ello, según Giegold, "debemos actuar a nivel europeo”. En París, por ejemplo, hay mucho respaldo a las iniciativas de Finanzas Verdes.

Solo Europa es lo suficientemente grande como para poder imponer una orientación ética, objetivos sociales y ecológicos. Sin embargo, los estándares europeos comunes siempre son resultado de un compromiso, advierte Sven Giegold. Las instituciones financieras con orientación ética son muy importantes como pioneras en la banca sostenible.

