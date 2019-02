Felipe González: "Venezuela es una dictadura y al frente está un tirano"

El expresidente del Gobierno español Felipe González insistió este martes (19.02.2019) en que hay una "dictadura" en Venezuela y al frente está "un tirano" llamado Nicolás Maduro que es "un necio" y utiliza el poder "de manera destructiva".

El político socialista apoyó al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela porque tiene "la legitimidad y tiene al pueblo", pero recordó que "no tiene el poder". Y propuso "quitar las bayonetas a Maduro para quitarle su único poder".

"No se puede seguir cuestionando si es legitimo o no, porque no lo es", recalcó González sobre el presidente Maduro al intervenir en la conferencia Estado de Derecho y Derechos Humanos en las Américas, en el marco del Congreso Mundial de Derecho de Madrid.

En toda su experiencia política, explicó, nunca había visto una destrucción "más rápida y más profunda" como la que se ha vivido en Venezuela en los últimos tiempos, mientras que hace cuarenta años "era la democracia más fuerte de América Latina".

González consideró necesario que se celebren elecciones "cuánto antes", pero es un "error" exigir comicios en el plazo de 90 días porque en Venezuela falta una maquinaria electoral para ampararlos. (efe)

