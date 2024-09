FBI investiga supuesto intento de atentado contra Trump

La Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos confirmó este domingo (16.09.2024)

que el tiroteo reportado cerca del campo de golf donde estaba jugando el expresidente Donald Trump está siendo investigado como un "intento de asesinato", aunque nadie disparó contra el republicano.

Una persona que fue detenida por el Servicio Secreto y que no llegó a disparar, se aproximó al campo de golf en el que estaba jugando el magnate. Según el FBI, el sujeto portaba un rifle AK-47 con mira telescópica.

Los agentes del Servicio Secreto abrieron fuego tras ver a la persona con un arma de fuego cerca del club de golf en West Palm Beach, Florida, mientras Trump jugaba a cientos de metros de distancia. No se reportaron heridos.

El hombre armado fue visto en los arbustos cerca del límite de la propiedad del campo de golf, a unos cientos de metros de donde Trump estaba jugando, dijeron funcionarios policiales citados por la agencia Reuters.

Según las autoridades, la persona huyó en un todoterreno y fue detenida más tarde por la policía local.

El hombre fue identificado como Ryan Wesley Routh, por tres agentes que hablaron con la agencia de The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a dar declaraciones sobre la investigación en curso.

"El FBI respondió a West Palm Beach, Florida, y está investigando lo que parece ser un intento de asesinato del expresidente Trump", apuntó en un comunicado la entidad.

Según dijo en rueda de prensa el sheriff Ric Bradshaw, la persona, que llevaba también dos mochilas y una cámara deportiva GoPro, fue arrestada después de que el Servicio Secreto lo divisara y gracias a que un testigo hizo fotografías de su matrícula.

En torno a las 13:30 (17:30 GMT) agentes del Servicio Secreto vieron a un hombre con un rifle junto a la valla del campo de golf perteneciente a Trump, donde se encontraba el expresidente (2017-2021) y candidato republicano jugando. Estaba a unos 300-500 metros de Trump.

Biden elogia al Servicio Secreto

l presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo este domingo estar "aliviado" al saber que el exmandatario y candidato republicano a las elecciones presidenciales, Donald Trump, está ileso después del incidente.

"Un sospechoso está detenido y elogio el trabajo del Servicio Secreto y sus socios en la aplicación de la ley por su vigilancia y sus esfuerzos para mantener a salvo al expresidente y a quienes lo rodean. Me siento aliviado de que el expresidente está ileso", anotó Biden en un comunicado.

El demócrata, además, señaló que ha ordenado a su equipo que "continúe asegurando que el Servicio Secreto tenga todos los recursos, la capacidad y las medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad continua del expresidente".

rr/ gs / jc (afp/ap/reuters/efe)