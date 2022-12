Familiares de Pelé lo acompañan en el hospital en Navidad

Familiares acompañaban esta Navidad (25.12.2022) al legendario Pelé en el hospital de Sao Paulo donde permanece internado con su salud deteriorada a causa del cáncer que padece, según publicaciones de sus hijos en redes sociales.

Después de la medianoche en esa zona de Brasil (04H00 CET), Kely Nascimento, una de las hijas de Pelé, posteó una foto en Instagram junto a la actual esposa del exfutbolista, Márcia Aoki, y otros familiares, en el Hospital Albert Einstein, donde el exastro se encuentra internado.

"Casi todos. Feliz navidad. Gratitud, amor, unión, familia. La esencia de navidad. Les agradecemos a todos por todo el amor y la luz que mandan", escribió Kely en la publicación, en la que Pelé no aparece.

En la foto junto a Kely están Flavia y Edinho, también hijos de Pelé, y sus nietas Sophia y Stephany, entre otros.

Edinho, recientemente nombrado técnico del club Londrina (Paraná, sur), arribó el sábado a la capital paulista, donde se unió a sus hermanas para acompañar al exartillero, de 82 años.

"Padre... mi fuerza es la tuya", escribió en Instagram bajo a una foto tomando su mano.

El exgolero viajó a Sao Paulo pese a haberse excusado antes: "Me gustaría estar presente, pero estoy comprometido en mi misión aquí (en el club). No soy médico, no podría ayudar mucho realmente", dijo en una entrevista publicada el viernes por el diario Estadao.

La noche del viernes, Kely compartió una foto abrazando a Pelé en la cama del hospital donde está internado desde el 29 de noviembre, y escribió: "Seguimos aquí, en la lucha y en la fe. Una noche más juntos".

El hospital no informó el sábado sobre la salud del ídolo histórico de la 'Canarinha'.

jc (afp, Globo)