Fallo a favor del español Museo Thyssen por una obra del expolio nazi

Un juez federal de Estados Unidos decidió este martes (30.04.2019) que el museo español Thyssen-Bornemisza es el legítimo propietario de un cuadro del pintor francés Camille Pissarro robado por los nazis a la familia de los Cassier, que llevó el caso ante la Justicia estadounidense. El cuadro en cuestión, "Rue Saint-Honoré por la tarde. Efecto de lluvia", perteneció a la familia judía Cassier hasta 1939, cuando Lily Cassier tuvo que deshacerse de él para huir de la Alemania nazi.

"Es indiscutible que los nazis robaron el cuadro", admite sin embargo el juez, indicando que bajo la ley estadounidense "los ladrones no pueden transferir títulos de propiedad a nadie, incluidos compradores de buena fe".

Tras pasar por diversas manos pasada la Segunda Guerra Mundial, el Pissarro fue adquirido en 1976 por el barón Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza y en 1993 por el Gobierno español como parte de la compra de su colección privada.

En su fallo de hoy, el magistrado, John F. Walker, con tribunal en California, consideró que el barón Thyssen no actuó "de buena fe" cuando adquirió el cuadro en 1976 al no verificar qué sucedió con él durante la Segunda Guerra Mundial pese a los indicios que pudo estar en Berlín. Pese a esa consideración inicial, el magistrado concluyó que el Gobierno español y la fundación pública Thyssen-Bornemisza, que gestiona el museo, sí actuaron de buena fe al adquirir la colección del barón en 1993. El juez indicó que, bajo la legislación española, al no considerar al Thyssen como "encubridor" de una compra de mala fe, este posee legítimamente el cuadro. (efe)

