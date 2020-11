Fallece Diego Armando Maradona a los 60 años

El astro del fútbol Diego Maradona falleció este miércoles (25.11.2020) en su residencia a sus 60 años de edad, según informó su agente y amigo Matías Morla. La prensa local aseguró hace minutos que el entrenador sufrió un paro cardiorrespiratorio en su vivienda de la provincia de Buenos Aires.

"Falleció de un paro cardíaco, antes del mediodía", declaró asimismo su jefe de prensa, Sebastián Sanchi, a AFP.

Maradona estaba convaleciente de una operación por un hematoma en la cabeza. El 11 de noviembre fue dado de alta. Antes de darle el alta en su última hospitalización, le habían dicho que o a sus deseos de irse cuanto antes a su casa, pese a que su salud era muy delicada y atravesaba un nuevo síndrome de abstinencia.

Argentina decreta tres días de duelo

Ante la noticia, el gobierno de Alberto Fernández decretó duelo nacional de tres días a partir de este miércoles tras la muerte de la leyenda del fútbol argentino Diego Maradona, informó la Presidencia en un comunicado.

"Con motivo del fallecimiento de Diego Armando Maradona, el Presidente de la Nación decretará tres días de duelo nacional a partir del día de la fecha", señaló el parte.



Por su parte, la expresidenta y actual vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, expresó su tristeza por la muerte del exfutbolista argentino.

"Mucha tristeza... Mucha. Se fue un grande. Hasta siempre Diego, te queremos mucho. Enorme abrazo a sus familiares y seres queridos", dijo la exmandataria a través de su cuenta en la red social Twitter.

Conmoción mundial por la muerte del eterno "diez"

El exdefensa internacional argentino Oscar Ruggeri, campeón con Diego Armando Maradona en el Mundial de México 1986, lamentó la muerte del astro del fútbol este miércoles a sus 60 años en su residencia y la calificó como "un paro en el mundo".

"Un pibe, loco. Esa es la bronca más grande. No puede ser, no puede ser. Es increíble. Y parece que uno está esperando que le digan que no fue nada. Estábamos hablando todos, con el grupo (del Mundial de 1986). No quisimos adelantarnos por esto de la pandemia, porque teníamos miedo de juntarnos y de que pase algo. No pudimos hablar, ni vernos", dijo Ruggeri en el canal ESPN.

"Dejame de joder, 60 años. Mamita, lo que nos hizo vivir este pibe. De los momentos más lindos de mi vida. De verlo ahí adentro, de la energía que te tiraba. Un crack en todos los sentidos", añadió el ahora columnista del canal deportivo.

Por su parte, el club de fútbol italiano del Nápoles, que vivió su era más gloriosa y sus dos únicos títulos de campeón de su país (1987, 1990) con Diego Maradona como ídolo, se despidió con un "Ciao Diego" de su mito argentino, fallecido este miércoles.

"Para siempre. Ciao Diego", publicó el Nápoles en un mensaje en sus cuentas oficiales en las redes sociales tras conocer la muerte del 'Pelusa' por un fallo cardíaco a sus 60 años.

ee (Clarín, La Nación, afp, efe, reuters)