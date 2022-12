Fallece campeona de golf Kathy Whitworth a los 83 años

Con 88 títulos, la estadounidense era la golfista más laureada del circuito femenino (LPGA) y fue siete veces elegida mejor jugadora del año.

En esta foto de archivo tomada el 06 de mayo de 2018, Kathy Whitworth habla en la presentación de trofeos después del 2018 Volunteers of America LPGA Texas Classic en Old American Golf Club en The Colony, Texas.