Fallece bajista de The Smiths, Andy Rourke, a los 59 años

El bajista de The Smiths, Andy Rourke, falleció a los 59 años víctima de un cáncer de páncreas, informó Johnny Marr, exguitarrista de la mítica banda británica de rock independiente de los años 1980.

"Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Andy Rourke tras una larga enfermedad de cáncer de páncreas", escribió Marr en su cuenta de Twitter.

"Quienes lo conocieron recordarán a Andy como un alma amable y hermosa, los fans lo recordarán como un músico extremadamente talentoso", añadió en Instagram.

Procedente de Mánchester, en el norte de Inglaterra, la banda se formó en 1982 y saltó a la fama con su álbum de 1986 "The Queen is Dead" (la reina ha muerto).

Rourke tocó en algunos de los temas clásicos del catálogo de The Smiths, como en icónicas canciones de la banda de Manchester como This Charming Man o There is a Light That Never Goes Out, al igual que en canciones en solitario interpretadas por el polémico líder del grupo, Morrissey, después de que el grupo se disolviera.

También fue parte de la banda Freebass junto con otros grandes músicos como Peter Hook (de New Order) y Mani (de Stone Roses) y grabó con Sinead O'Connor, los Pretenders, Ian Brown y en el grupo DARK, junto con la vocalista de los Cranberries Dolores O'Riordan.

The Smiths en los años 80.

Enzarzado en la batalla contra su adicción a la heroína y con dificultades financieras, Rourke demandó, junto al batería Mike Joyce, a Marr y al cantante y compositor del grupo, Morrissey, en un litigio sobre el reparto de los derechos de autor tras su separación en 1987. Finalmente llegaron a un acuerdo y la amistad entre el bajista y el guitarrista sobrevivió.

Morrissey, por su parte, fue adoptando un discurso cada vez más reaccionario. En 2019 apareció en un programa de televisión estadounidense con una insignia de un partido británico de ultraderecha.

EE (efe, afp)