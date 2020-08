Facebook prohíbe publicaciones de humorista francés Dieudonné

Así se ríe un caricaturista de la cultura alemana

Un idioma desconcertante

"Tengo un PhD en termodinámica cuántica, pero la lengua alemana me confunde totalmente", dice el inmigrante del dibujo. Con tres géneros, declinaciones infernales y otras maravillas lingüísticas similares, el alemán es indudablemente complejo. En 1880, el escritor estadounidense Mark Twain escribió un ensayo en el que aseguraba: "Quien no ha estudiado alemán no puede imaginar cuán complejo es".