Extinction Rebellion gana batalla judicial a Policía británica

El grupo ecologista Extinction Rebellion (XR) ganó este miércoles (06.11.2019) una batalla judicial contra la Policía Metropolitana de Londres (Met), después que el Tribunal Superior de Londres tildara de ilegal el veto impuesto por el cuerpo a sus protestas en la capital el pasado mes.

La Met recurrió el pasado octubre a la legislación sobre orden público para imponer una prohibición a la celebración de eventos de protesta programados por los activistas para el cambio climático en varias zonas del centro de la ciudad. Al amparo de esa normativa, se consideraron ilegales las agrupaciones de más de dos personas vinculadas a XR.

No obstante, dos magistrados del Tribunal Superior de Londres revocaron la decisión de imponer ese prohibición por considerarla "ilegal". Según argumentaron los jueces durante la audiencia, la Met no contaba con la autoridad necesaria para poder imponer ese veto pues la citada legislación de orden público no cubre las "asambleas separadas".

"Los encuentros separados, separados tanto en tiempo y separados por muchos kilómetros, aunque estén coordinados bajo el paraguas de una misma entidad, no constituyen asamblea pública como se estipula dentro de esa ley", explicó uno de los jueces al anunciar su dictamen. Las protestas organizadas por XR, que pretendían desarrollarse desde el 14 al 19 de octubre, "no fueron, por lo tanto, una asamblea pública, con lo que la decisión fue ilegal", señaló.

Los magistrados del Tribunal Superior advirtieron asimismo que la legislación sí recoge, en cambio, otros poderes que podrían ser empleados legalmente "a fin de controlar futuras protestas que están diseñadas deliberadamente para llevar los recursos policiales a un punto de quiebra".

Durante las movilizaciones, que comenzaron el pasado 7 de octubre, los activistas bloquearon céntricas áreas de Londres alrededor del Parlamento y el Banco de Inglaterra. Entre sus objetivos figuraron también el aeropuerto London City y despachos gubernamentales. Según la Met, 1.832 personas fueron detenidas durante esos incidentes y más de 150 fueron acusadas formalmente por distintos delitos. (efe)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |