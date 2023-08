Celebridades exponen obras de arte en Düsseldorf

Para la exposición "Beyond Fame. The Art of the Stars" o "Más allá de la fama. El arte de las estrellas" en el Foro NRW de Düsseldorf, el curador Alain Bieber seleccionó obras de arte -fotografías, pinturas, dibujos y esculturas- de 18 celebridades. La mezcla de géneros es tan variada como la gama de personalidades artísticas, que incluye a músicos, actores, escritores, deportistas y políticos.

"Pensamos que era emocionante ver a todas las personas involucradas con el arte", dijo Bieber a DW. Admite que, con las celebridades, hacer arte visual es a menudo un truco de márketing. Por ejemplo, "Ed Sheeran hizo una pintura de acción una vez, y Britney Spears hizo algunas pinturas de flores en bikini", señaló. Sin embargo, para esta muestra, se eligió a personas que toman el arte en serio.

Hay "grandes sorpresas”, como las obras del cantante alemán Tim Bendzko, por ejemplo, o del extenista profesional Michael Stich, que nunca se habían exhibido en un museo. "No pensarías que pintan así", afirmó el curador. Ninguno de los artistas seleccionados había asistido nunca a una academia de arte, dijo. "Queremos dejar el juicio de las obras a nuestro público", explica Bieber.

Bryan Adams hizo esta foto: "Michael Costello". Imagen: Michael Costello

¿Son las estrellas también artistas?

"Aquí cultivamos el concepto ampliado de arte de Joseph Beuys", explica Bieber, "que afirma que todo el mundo es un artista". Un ejemplo, dice, es el excampeón de Wimbledon Stich. Después de retirarse del tenis, estudió historia del arte durante dos semestres y montó un estudio. Stich admitió que pasaron 10 años antes de dar a conocer sus pinturas.

Las vías hacia la expresión artística de las personalidades seleccionadas son variadas. Algunas obras están íntimamente ligadas a sus respectivas biografías. Ciertos artistas se sienten cómodos en varios campos creativos a la vez. Una de ellas es la actriz de teatro, autora y artista visual alemana Lea Drager. Dibuja imágenes de papas, hombres y mujeres, con las que cuestiona los sistemas patriarcales y las estructuras jerárquicas. La también actriz alemana Meret Becker es activa como cantante, actriz y artista visual. Su trabajo trata sobre temas sociales y también hace campaña por los derechos de las mujeres.

Músicos internacionales, como Bryan Adams y Peter Doherty, han vendido millones de álbumes y crean arte visual desde hace muchos años. "Las buenas fotografías son como cápsulas del tiempo que almacenan recuerdos", dijo Adams al centro de arte de Düsseldorf. Doherty, el cantante plagado de escándalos de la banda británica The Libertines, ve el arte, junto con la poesía, como "una forma expresiva de procesar su vida". Trabaja con sangre y carboncillo, combinando dibujo, pintura, escultura y collages de imágenes y texto.

El extenista Michael Stich tardó una década en dar a conocer sus cuadros. Imagen: David Young/dpa/picture alliance

Facetas desconocidas de las celebridades

Las canciones de la canadiense Claire Elise Boucher, también conocida como Grimes, se caracterizan por figuras de fantasía (ninfas, cíborgs y personajes manga). También se retrata a sí misma en sus videos musicales. Según el museo, se inspira para sus dibujos y portadas de álbumes en imágenes míticas y psicodélicas, tomando prestadas figuras y motivos del art nouveau y el surrealismo, y recientemente ha comenzado a utilizar inteligencia artificial.

Pero también políticos, como Anton Hofreiter, de Los Verdes, se dedican a actividades artísticas. Hofreiter obtuvo un doctorado en botánica al comienzo de su carrera política y pinta y dibuja flores: "Es una forma de reconocer cómo son realmente las cosas”, afirmó.

La exposición promete despertar la curiosidad sobre facetas poco conocidas de los participantes: "Algunos de nuestros artistas", promete el curador Bieber, "pronto deberían estar a la vista en otros museos". Por el momento, el director artístico del Foro NRW confía en el efecto del filme "Barbie": "Tanto si te gusta Barbie como si no, ¡simplemente tienes que haber visto la última película!".

La exposición "Beyond Fame. The Art of the Stars" en el Foro NRW tiene lugar hasta el 24 de enero de 2024.

(rmr/dzc)