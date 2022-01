Explotación de litio: “Le harán un daño irreparable al medioambiente”

¿Por qué ahora todos quieren explotar litio?

No importa la cantidad que exploten, sino la gestión y los tratos que se lleven a cabo.

José Vidal

Le harán un daño irreparable al medioambiente. La extracción de minerales naturales no debe ser para producir artículos de mala calidad y de corta duración. Sino para producir artículos de larga duración, que sean reutilizables y que se puedan reparar. Seguimos construyendo nuestra propia tumba.

Malik E.

Los países del tercer mundo, que son los que tienen los recursos, siempre terminan mal.

Luis Blaugen

Los corruptos serán los primeros en beneficiarse de la venta de litio. Mientras la mayoría seguirá viviendo en la miseria y rodeada de contaminación.

Ross Cano

Primero el petróleo y ahora el litio. Seguirán destruyendo el planeta.

Morayma Urrutia

El litio es indispensable para la fabricación de piezas de tecnología, como los chips, las tarjetas de memoria o las tarjetas madres.

Javier Gonzalo

Biden: si Putin invade Ucrania “será un desastre para Rusia”

No se debería tolerar ninguna acción militar que altere el territorio ucraniano.

Roberto Durán

Ojalá que algún día el mundo sancione a Estados Unidos.

Hector Del Valle

Se debe detener el abuso de Rusia en Ucrania, que es un país independiente.

Michael Mandujano

Qué descaro por parte de Estados Unidos, ellos también hacen operaciones militares en la frontera.

Cristian Aragon

El humano nunca ha podido vivir en paz. Todo es guerra, conflictos por consecuencia de la codicia y la maldad.

Jorge Rivera

Muere de covid campeón olímpico húngaro que se oponía a las vacunas

El deportista se vacunó obligado para poder seguir trabajando. Después de ser inoculado se contagió y al tiempo falleció.

Juan Carlos Cazarin

Aunque él no estaba de acuerdo con las vacunas, se vacunó. Y también lo hicieron muchos deportistas porque, si no, no podían seguir compitiendo.

Flor Tila

Yo perdí a un amigo que tenía las 3 dosis, tenía 40 años, y no tenía comorbilidades. También una vecina mía murió de COVID, tenía 70 años y tenía las 3 dosis. No niego que la vacuna sea efectiva pero cuando te toca no importa que estás o no vacunado.

Edgar Aparicio

