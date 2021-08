Expertos OEA piden a la CPI avanzar sobre caso Venezuela

El panel independiente de expertos internacionales sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, de la Organización de los Estados Americanos (OEA), pidió el lunes (02.08.2021) a la Corte Penal Internacional (CPI) "actuar" y avanzar en el examen preliminar sobre la situación en el país.

En un comunicado, la comisión explica que, tras el seguimiento que le han dado al proceso, consideran que: "corresponde anunciar el comienzo de la investigación sobre crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela”.

El texto recuerda que ya para mayo de 2018, el organismo panamericano había concluido que existía fundamentos razonables para considerar que los actos a los que se ha visto sometida la población venezolana, que se remontan por lo menos a febrero de 2014, “constituyen crímenes de lesa humanidad”.

La Fiscalía de la CPI indicó en noviembre pasado que, luego de poco mas de dos años desde que se anunció el examen preliminar 'Venezuela I', determinó que había "una base razonable" para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes dentro de su jurisdicción.

La entonces fiscal Fatou Bensouda explicó en su mensaje de despedida, ya en junio de este año, que ya había tomado una decisión sobre el examen preliminar, pero que debido a procesos iniciados por el gobierno, decidió dejarlo en manos de su sucesor, Karim Khan.

Familiares de víctimas de torturas y asesinatos han exigido a la CPI la justicia que no encuentran en Venezuela.

"No creo se obtenga justicia a través de Venezuela", aseguró Nancy Márquez, hermana de un joven presuntamente asesinado por oficiales de la Guardia Nacional, en 2014. La fiscalía de la Corte Penal Internacional aún no decido si abre o no una investigación formal.

“Cualquier retraso sería inapropiado y sólo produciría mayores daños al pueblo venezolano, y permitiría que se sigan cometiendo crímenes de lesa humanidad y violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos”, señalan los expertos de la OEA en el texto.

gs (efe, Voz de América)