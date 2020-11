Exministro de Exteriores de Polonia: Trump tenía "razón en algunos temas"

Deutsche Welle: ¿Qué espera de las elecciones en Estados Unidos? ¿Podría ser el final de la pesadilla, así como muchos europeos consideran que ha sido la Administración Trump, o podría ser más de lo mismo?

No sabemos quién va a ganar. El hecho de que necesite tantos votos más si es demócrata para ganar que si es republicano, no es un ejemplo a seguir y es uno de los problemas que vemos en la democracia estadounidense. Tengo que decirles que, por primera vez, estaré leyendo los informes de observadores de la OSCE (Organización para la seguridad y la cooperación en Europa) sobre las elecciones estadounidenses.

Pero digamos que Joe Biden gana. Entonces creo que podemos restaurar algo de confianza en la relación, deshacernos de algunas de las sanciones económicas más tontas y forjar una estrategia común hacia los problemas que enfrentamos, no solo el clima y el terrorismo, sino también el creciente poder de China.

Sikorski habló con DW a través de Skype desde su casa en Polonia

Desde su punto de vista, ¿qué hizo el presidente Trump por las relaciones entre Europa y Estados Unidos en los últimos cuatro años? ¿Está Europa ahora mejor que antes?

Creo que rompió la confianza en la confiabilidad estadounidense, incluso si tenía razón en algunas cosas. Por ejemplo, hizo bien en pedir a los aliados europeos que gasten más en defensa. E incluso tengo que decirles que simpatizo con algo de su estilo, porque cuando George Bush o Barack Obama lo hicieron de manera más cortés, no funcionó desde nuestra perspectiva polaca.

Hizo lo correcto al imponer sanciones al proyecto del gasoducto Nord Stream 2. Este es un proyecto en el que Alemania prefiere sus intereses económicos a los intereses europeos, especialmente los de Europa Central. Entonces, desde ese punto de vista, no todo salió completamente negativo.

Por supuesto, la forma en que salió del Acuerdo de París y del acuerdo nuclear con Irán es negativa. Al igual que la diplomacia ineficaz con Corea del Norte.

Lo que recordaremos aquí es la desafortunada aparición en la cumbre de Helsinki con el presidente ruso Putin. Dijo que confiaba en el presidente Putin más que en su propio FBI. Eso ha dañado gravemente la confianza de que el presidente Trump resistirá la futura agresión rusa.

El presidente de Polonia, Andrzej Duda (izq.), y Trump (der.) mantienen buenas relaciones.

Algunos estados europeos no estaban tan descontentos con la presidencia de Trump. Usted mencionó su propia patria, Polonia. Otros también pueden ver a Trump como una especie de modelo para un enfoque nacionalista y aislacionista.

En Polonia tenemos un Gobierno nacionalista y un presidente tradicionalista. Ha confiado plenamente en una alianza ideológica con el presidente Trump. A cambio, recibieron algunas promesas vagas de que las tropas serían transferidas de Alemania a Polonia. Esto es algo que muchos Gobiernos polacos han apoyado antes. Si Trump pierde, nuestra Administración y nuestro presidente quedarían bastante marginados. Entonces sería difícil para ellos desarrollar una relación con Joe Biden.

¿Daría el Parlamento Europeo un suspiro de alivio si Joe Biden ganase? Porque podían esperar un retorno a un enfoque más multilateral en las relaciones internacionales.

Como saben, el presidente Trump nos llamó a nosotros, la Unión Europea, opositores. Ahora ha mermado un poco su retórica. Pero no creo que esté solo cuando digo que él ve la alianza con las democracias como una carga y no como una ventaja para Estados Unidos. Joe Biden es una figura predecible. Lo he visto varias veces. Sabemos que es un transatlántico. Y sé con certeza que él y su equipo ya están trabajando en un cambio de política importante hacia la UE. Sí, creo que sería más fácil para nosotros llegar a un acuerdo con un Estados Unidos dirigido por Joe Biden.

Poco en común: la presidenta de la Comisión de la UE, Von der Leyen, y el presidente Trump, en enero de 2020.

Si Trump ganara y asumiera un segundo mandato, ¿aumentaría la presión sobre Europa y sus aliados? ¿Presionará más a la OTAN o incluso amenazará con abandonarla, como ha anunciado su exasesor de seguridad John Bolton?

Si obtiene un segundo mandato, entonces realmente conoceremos a los estadounidenses y el sistema político en Estados Unidos. Por supuesto, entonces tendríamos que tomarnos en serio la autonomía europea y tomar precauciones para nuestra propia seguridad. En este momento, nuestros líderes solo están hablando de eso, no actuando. No gastan dinero real en la defensa europea y no siguen las directrices del Tratado de Lisboa de la UE, que establece una política exterior común. Hablan pero no hacen nada. Si hay un Trump II, espero que comencemos a hacerlo en serio.

¿Cuál de los dos posibles presidentes sería mejor para mantener a Rusia bajo control? ¿Biden o Trump?

La relación del presidente Trump con el presidente ruso Putin es, digamos, extraña. Pero mira cómo actuó realmente. Expulsó a diplomáticos rusos después de que el doble espía Skripal fuera envenenado en Gran Bretaña. Ha mantenido el estacionamiento rotativo de tropas estadounidenses en los Estados bálticos y Polonia. No estoy seguro de que el presidente Putin esté realmente contento con la forma en que va esto. Sin embargo, Trump puede disolver la OTAN con un solo tuit cuando dice que no defenderá a Lituania o Letonia. Sabemos que Joe Biden nunca enviaría un tuit como este. Todos tenemos que preocuparnos de que el presidente Trump pueda hacer esto.

Radoslaw Sikorski es miembro del Parlamento Europeo y preside la delegación parlamentaria de Estados Unidos. El político de la Plataforma Cívica liberal-conservadora fue Ministro de Relaciones Exteriores de Polonia de 2007 a 2014.